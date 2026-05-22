Rodolfo Barili aclaró cómo fue el reencuentro con Cristina Pérez tras los rumores de conflicto: "Llegué y..."

Además, detalló cómo se dio el momento del saludo: "Hay vínculo. La vi sentada, me paré, la saludé, como también saludé a Nelson Castro. Gente adulta, profesional, que excede la relación más allá de la competencia en la tele".

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Con Rodolfo Barili como figura, Telefe presentó su equipo para el Mundial 2026

En una jornada marcada por la emoción y el fervor, esta tarde Telefe presentó oficialmente al equipo de especialistas que liderará la cobertura del evento deportivo más esperado del mundo: la Copa Mundial de la FIFA 2026. Entre las figuras elegidas por el canal se destacó especialmente Rodolfo Barili, uno de los periodistas más reconocidos de la señal y una pieza clave dentro de la apuesta periodística para seguir de cerca cada detalle de la competencia internacional.

Bajo una temática inspirada en el sentimiento del hincha, el canal líder reafirmó su compromiso con la audiencia al desplegar una propuesta periodística y de entretenimiento sin precedentes. Con el objetivo de vivir cada momento y alentar a nuestra Selección, Telefe promete una programación transversal que llevará el clima mundialista a cada hogar argentino.

La transmisión de los partidos contará con el análisis, la emoción y la trayectoria de un tridente de figuras indiscutidas del periodismo deportivo: Juan Pablo Varsky, Pablo Giralt y Sofi Martínez, garantizando una cobertura para cada encuentro. A este equipo de expertos se suman Manuel Olivari, Nicolás Haase y Leandro Buonsante, quienes aportarán su mirada durante los partidos, mientras que La Tora y Nacho Juliano sumarán su impronta para capturar todo el color, la pasión de las tribunas y la intimidad de los fanáticos, conectando el sentimiento del hincha con cada jugada.

Marley junto a Ian Lucas aportarán su sello distintivo con recorridos, curiosidades y toda la cultura local de los países anfitriones. Guillermo Panizza y Miguel Bossio harán un despliegue periodístico para todas las ediciones de noticias de Telefe, brindando información con rigor profesional y los testimonios de los protagonistas.

Además, entendiendo las nuevas formas de consumo, Streams Telefe tendrá una cobertura especial diseñada para las audiencias digitales. Con un formato ágil, interactivo y cercano, el equipo de streamers integrado por Grego Rosello, Maxi López, El Turco Husaín sumarán su experiencia, conocimiento táctico y toda la intimidad desde el corazón de la competencia, Por su parte, Diego Poggi, Agus Neta, Sarita Sklate, Martín Reich y Benito SDR llevarán la experiencia mundialista acompañando cada partido con reacciones en vivo, análisis descontracturado y la participación constante de la audiencia a través de las plataformas digitales.

“Hemos preparado una cobertura que rompe las barreras de la pantalla. Queremos que cada argentino se sienta parte del Mundial, ya sea a través de nuestra transmisión principal o en nuestra comunidad de streaming, combinando el rigor periodístico con esa cercanía que es el sello distintivo de Telefe”, destacó Federico Levrino, Director Senior de Contenidos y Programación de Telefe.

Con esta sólida apuesta, Telefe se posiciona como la casa del Mundial, ofreciendo una pantalla vibrante, emocionante y comprometida con el sueño de todo un país.