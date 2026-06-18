La Justicia validó el cambio de domicilio de la AFA y anuló la designación de veedores

También dejaron sin efecto la resolución firmada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, el 16 de marzo pasado, que había dispuesto la designación de veedores por un plazo de 180 días hábiles luego de un informe de la IGJ que detectó presuntas irregularidades en el funcionamiento institucional de la entidad.

El fallo recordó que la Asamblea General de la AFA del 17 de octubre de 2024 aprobó por unanimidad la modificación del estatuto para establecer que el domicilio social de la institución se encuentra en la provincia de Buenos Aires.

AFA

Posteriormente, la Dirección Provincial de Personas Jurídicas autorizó el cambio de jurisdicción mediante la Resolución 9000/2024, consolidando la radicación definitiva de la entidad en territorio bonaerense.

En ese marco, la Cámara sostuvo que la IGJ carece de facultades para revisar las decisiones adoptadas por el organismo provincial.

"Al no haber sido cuestionada su validez, el domicilio social que motiva el cambio de jurisdicción goza de plena eficacia con sus consecuencias jurídicas", señalaron los jueces.

El control de la AFA quedó en manos de la Provincia

Los magistrados remarcaron que, una vez concretado el traslado de la sede social desde la calle Viamonte, en la Ciudad de Buenos Aires, hacia el inmueble ubicado en Mercedes 1366, en Pilar, el poder de policía sobre la entidad pasó a corresponderle a la provincia.

Asimismo, destacaron que las tareas de fiscalización sobre los estados contables pueden continuar bajo la órbita del nuevo organismo competente y que ello no implica la desaparición de responsabilidades.

Mansion-AFA.jpeg

"La responsabilidad por los estados contables no desaparece por el cambio de jurisdicción", indicaron en la sentencia.

La nueva sede de la AFA fue otorgada por la Municipalidad de Pilar mediante un contrato de comodato firmado el 27 de septiembre de 2024. Ese acuerdo le concedió a la institución el uso del inmueble para instalar oficinas y distintas reparticiones administrativas.