Santiago del Moro estalló contra las versiones de arreglo en Gran Hermano tras los dichos de Laura Ubfal

En ese sentido, destacó la importancia de la audiencia en el desarrollo del reality y remarcó el nivel de participación que tiene el público en cada gala de eliminación. “Gran Hermano es el programa que la gente ama odiar. No hay otro programa que genere todo esto. En la placa anterior se juntaron 6 millones de votos”, afirmó.

Por qué había faltado Laura Ubfal a Gran Hermano

La ausencia de Laura Ubfal del panel de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) había generado distintas especulaciones sobre los motivos de su faltazo. Sin embargo, la propia periodista salió a aclarar la situación y explicó que decidió no asistir por el impacto que le provocó lo ocurrido con Juanicar y su mamá, Roxana.

Durante La Linterna, el programa que conduce en Bondi Live, Ubfal negó que haya sido suspendida o apartada del reality y explicó que simplemente no se encontraba en condiciones emocionales de presentarse. “No me suspendieron, no me echaron, no tenía la fuerza para ir ayer ”, explicó.

“El tema de Juanicar me afectó mucho, lo de su mamá. Roxana estuvo mal, hablé con él y está con ella. Estuvo realmente mal. Me solidaricé con esa mamá que sufre, porque hay mucho odio, hate, bronca. Poca gente sabe lo que sufren. Roxana se involucró demasiado, estaba enojada”, señaló.

Además, confirmó que continuará formando parte del panel y que regresará al programa: “ Está todo bien. El domingo voy a ir. Solo que me gusta comprometerme con lo que siento. Gran Hermano tiene una producción fabulosa, hacen uno de los mejores programas de la tele. Por algo es Martín Fierro de Oro, para Santi también. Hay cosas con las que puedo estar de acuerdo y con otras no, pero tengo la camiseta puesta ”.