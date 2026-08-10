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Santiago del Moro estalló contra las versiones de arreglo en Gran Hermano tras los dichos de Laura Ubfal

El conductor de Gran Hermano, Santiago del Moro, respondió a las fuertes críticas que recibe esta edición del reality, en medio de las versiones de arreglo y fraude que surgieron tras la ausencia de Laura Ubfal.

10 ago 2026, 10:01
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Santiago del Moro estalló contra las versiones de arreglo en Gran Hermano tras los dichos de Laura Ubfal
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Santiago del Moro estalló contra las versiones de arreglo en Gran Hermano tras los dichos de Laura Ubfal

Santiago del Moro habló sobre las versiones de arreglo en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) tras la ausencia de Laura Ubfal y todo lo que se dijo alrededor de la situación, con Solange entre las participantes más señaladas debido a su estrategia dentro de casa.

La panelista volvió a decir presente en la gala el domingo 9 de agosto y allí el conductor, en medio de las especulaciones, defendió el mecanismo de votación del reality y fue contundente al negar cualquier tipo de manipulación.

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Nunca se puede ir en contra de lo que se vota. De hecho, en estas cuatro temporadas tuve una sola favorita y no ganó. Es muy fácil decir ‘porque la producción tal cosa’ o ‘porque la gente tal otra, porque está arreglado’. Es excusa de cobardes. Se gana o se pierde por los votos. Te quedás o te vas por el público. Yo no tengo la culpa. No quiero subestimar a los que están adentro”, sostuvo Del Moro.

“Los votos están. La gala pasada hubo casi 6 millones de votos. Gran Hermano son las redes, el streaming, es 360. Es tan grande el formato...”, agregó acerca de la participación masiva del supremo y el conglomerado que lo conforma.

En ese sentido, destacó la importancia de la audiencia en el desarrollo del reality y remarcó el nivel de participación que tiene el público en cada gala de eliminación. Gran Hermano es el programa que la gente ama odiar. No hay otro programa que genere todo esto. En la placa anterior se juntaron 6 millones de votos”, afirmó.

Por qué había faltado Laura Ubfal a Gran Hermano

La ausencia de Laura Ubfal del panel de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) había generado distintas especulaciones sobre los motivos de su faltazo. Sin embargo, la propia periodista salió a aclarar la situación y explicó que decidió no asistir por el impacto que le provocó lo ocurrido con Juanicar y su mamá, Roxana.

Durante La Linterna, el programa que conduce en Bondi Live, Ubfal negó que haya sido suspendida o apartada del reality y explicó que simplemente no se encontraba en condiciones emocionales de presentarse. “No me suspendieron, no me echaron, no tenía la fuerza para ir ayer ”, explicó.

El tema de Juanicar me afectó mucho, lo de su mamá. Roxana estuvo mal, hablé con él y está con ella. Estuvo realmente mal. Me solidaricé con esa mamá que sufre, porque hay mucho odio, hate, bronca. Poca gente sabe lo que sufren. Roxana se involucró demasiado, estaba enojada”, señaló.

Además, confirmó que continuará formando parte del panel y que regresará al programa: “ Está todo bien. El domingo voy a ir. Solo que me gusta comprometerme con lo que siento. Gran Hermano tiene una producción fabulosa, hacen uno de los mejores programas de la tele. Por algo es Martín Fierro de Oro, para Santi también. Hay cosas con las que puedo estar de acuerdo y con otras no, pero tengo la camiseta puesta ”.

     

 

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