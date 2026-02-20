AUH: ANSES recordó el plazo para presentar la Libreta y cobrar el 20% retenido
El organismo previsional destacó que la presentación es un requisito indispensable para cobrar un porcentaje correspondiente al año anterior.
ANSES: los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) no podrán atrasaron en la presentación de la Libreta 2025. (Foto archivo)
LaAdministración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que se acerca el vencimiento de un trámite fundamental para quienes cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH). Se trata de la presentación de la Libreta AUH, un requisito obligatorio para acceder al cobro del dinero retenido durante el año anterior.
El organismo confirmó que el plazo estará vigente hasta el 31 de marzo de 2026. Quienes no cumplan con esta gestión en tiempo y forma perderán el derecho a cobrar el 20% acumulado correspondiente a 2024, incluso si cobraron la asignación mensual con normalidad.
La Libreta AUH es el documento que permite al Estado verificar que niñas, niños y adolescentes cumplan con controles médicos, vacunación y asistencia escolar. Esta certificación es obligatoria y se realiza una vez al año.
El monto retenido equivale al 20% de la asignación mensual. Durante todo el año, ANSES paga el 80% de la prestación y guarda el porcentaje restante. Ese dinero solo se libera cuando el titular acredita que cumplió con los requisitos de salud y educación. Si la Libreta no se presenta antes del vencimiento, el importe retenido no se abona.
Cómo obtener la Libreta AUH
El formulario válido debe generarse exclusivamente por canales oficiales. Para ello, los beneficiarios deben ingresar a Mi ANSES desde la web o la aplicación móvil.
Una vez descargado, el documento debe ser completado por las autoridades correspondientes: el centro de salud certifica los controles médicos y la vacunación, mientras que la escuela acredita la asistencia. Este paso es indispensable para que el trámite tenga validez.
Paso a paso: cómo presentar la Libreta AUH online
ANSES recordó que la gestión puede hacerse de forma digital, sin necesidad de asistir a una oficina. El procedimiento es simple y puede realizarse desde el celular o la computadora.
Los pasos son los siguientes:
Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
Ir a la sección Hijos y luego a Libreta AUH.
Verificar los datos cargados en el sistema.
Generar el formulario si falta información.
Imprimirlo en una sola hoja.
Hacerlo completar y firmar en la escuela y el centro de salud.
Sacar una foto clara del formulario.
Subirla en formato JPG con un peso menor a 3 MB.
El trámite se considera finalizado cuando el sistema envía un correo electrónico de confirmación.
Quiénes deben presentar la Libreta
La obligación alcanza a todos los titulares de la AUH que aún no hayan acreditado los controles correspondientes al año 2024. El organismo recomienda no esperar al último momento para evitar demoras o errores en la carga.
Además, ANSES recordó que este procedimiento no solo habilita el cobro del dinero retenido, sino que también garantiza el acceso a derechos básicos de niñas, niños y adolescentes.
Recomendación de ANSES
El organismo insistió en la importancia de utilizar únicamente los canales oficiales para generar y presentar el formulario. También sugirió revisar los datos personales y del grupo familiar para evitar inconvenientes.
Con la fecha límite cada vez más cerca, el trámite se convirtió en una de las principales gestiones previsionales del mes. Quienes cumplan con este requisito podrán cobrar el monto acumulado en los próximos pagos.