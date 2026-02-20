AUH: ANSES recordó el plazo para presentar la Libreta y cobrar el 20% retenido

AUH_ANSES El organismo previsional destacó que la presentación es un requisito indispensable.

Cómo obtener la Libreta AUH

El formulario válido debe generarse exclusivamente por canales oficiales. Para ello, los beneficiarios deben ingresar a Mi ANSES desde la web o la aplicación móvil.

Una vez descargado, el documento debe ser completado por las autoridades correspondientes: el centro de salud certifica los controles médicos y la vacunación, mientras que la escuela acredita la asistencia. Este paso es indispensable para que el trámite tenga validez.

Paso a paso: cómo presentar la Libreta AUH online

ANSES recordó que la gestión puede hacerse de forma digital, sin necesidad de asistir a una oficina. El procedimiento es simple y puede realizarse desde el celular o la computadora.

Los pasos son los siguientes:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Ir a la sección Hijos y luego a Libreta AUH.

Verificar los datos cargados en el sistema.

Generar el formulario si falta información.

Imprimirlo en una sola hoja.

Hacerlo completar y firmar en la escuela y el centro de salud.

Sacar una foto clara del formulario.

Subirla en formato JPG con un peso menor a 3 MB.

El trámite se considera finalizado cuando el sistema envía un correo electrónico de confirmación.

Quiénes deben presentar la Libreta

La obligación alcanza a todos los titulares de la AUH que aún no hayan acreditado los controles correspondientes al año 2024. El organismo recomienda no esperar al último momento para evitar demoras o errores en la carga.

Además, ANSES recordó que este procedimiento no solo habilita el cobro del dinero retenido, sino que también garantiza el acceso a derechos básicos de niñas, niños y adolescentes.

Recomendación de ANSES

El organismo insistió en la importancia de utilizar únicamente los canales oficiales para generar y presentar el formulario. También sugirió revisar los datos personales y del grupo familiar para evitar inconvenientes.

Con la fecha límite cada vez más cerca, el trámite se convirtió en una de las principales gestiones previsionales del mes. Quienes cumplan con este requisito podrán cobrar el monto acumulado en los próximos pagos.