La millonaria cifra que pagará Maxi López por el alquiler de su nueva mansión en Nordelta
Maxi López tiene decidido mudarse a la Argentina junto a su familia. Por eso, se movió con rapidez, ya definió dónde vivirá y la cifra millonaria que deberá desembolsar.
20 feb 2026, 21:55
El presente de Maxi López parece dar un giro importante. Según revelaron en SQP (América TV), el exdelantero habría decidido volver a radicarse en la Argentina y ya tendría todo encaminado para dar el paso.
De acuerdo a lo que contaron al aire, el empresario alquiló una impactante propiedad en Nordelta que le pertenece al padre de Ivana Figueiras y estaría organizando su mudanza en las próximas semanas. La idea sería instalarse de manera estable junto a su esposa, Daniela Christiansson, y sus hijos, Elle y Lando, apostando así a una nueva etapa familiar en el país.
“El famoso que se muda a una casa en Nordelta y que acaba de alquilar es Maxi López”, comenzó diciendo Yanina Latorre en el programa que conduce por América.
Tras escucharla, Ximena Capristo sumó más información: “El alquiler está entre 18 mil y 20 mil dólares por mes ”, atinó a decir, ante la sorpresa de sus compañeros. Y cerró, divertida: “Es una cachetada al pobre”.
Qué críticas recibió Maxi López por su foto con Daniela Christiansson
Maxi López publicó una imagen junto a su esposa, la modelo sueca Daniela Christiansson, y generó fuertes críticas. En la foto, que rápidamente empezó a circular, se los ve abrazados dentro de una piscina, sonrientes y cómplices.
Aunque para muchos la postal tenía un aire nostálgico y no parecía actual, eso no impidió que se desatara una ola de comentarios. El foco estuvo puesto, sobre todo, en el aspecto físico del exdelantero: en la imagen luce una figura muy atlética, con abdominales marcados, algo que varios usuarios compararon con su apariencia actual.
Las reacciones no tardaron en multiplicarse. “¿Tan flaco estás ahora?”, “Vos no estás así”, “Cuando Wanda no es buena consejera, dejá el Photoshop” y “Esa foto es revieja”, fueron algunos de los tantísimos mensajes que se repitieron entre críticas y chicanas.
Pese al ruido que se armó, Maxi eligió no contestar y dejó que la publicación siguiera su curso. Mientras tanto, continúa enfocado en su presente laboral como participante de MasterChef Celebrity Argentina (Telefe). Por su parte, Christiansson permanece en Suiza junto a sus hijos, Elle y Lando, aguardando definiciones sobre su instalación definitiva en la Argentina.