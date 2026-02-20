La millonaria cifra que pagará Maxi López por el alquiler de su nueva mansión en Nordelta

Embed

Qué críticas recibió Maxi López por su foto con Daniela Christiansson

Maxi López publicó una imagen junto a su esposa, la modelo sueca Daniela Christiansson, y generó fuertes críticas. En la foto, que rápidamente empezó a circular, se los ve abrazados dentro de una piscina, sonrientes y cómplices.

Aunque para muchos la postal tenía un aire nostálgico y no parecía actual, eso no impidió que se desatara una ola de comentarios. El foco estuvo puesto, sobre todo, en el aspecto físico del exdelantero: en la imagen luce una figura muy atlética, con abdominales marcados, algo que varios usuarios compararon con su apariencia actual.

IG Maxi López y Daniela Christiansson en la pileta

Las reacciones no tardaron en multiplicarse. “¿Tan flaco estás ahora?”, “Vos no estás así”, “Cuando Wanda no es buena consejera, dejá el Photoshop” y “Esa foto es revieja”, fueron algunos de los tantísimos mensajes que se repitieron entre críticas y chicanas.

Pese al ruido que se armó, Maxi eligió no contestar y dejó que la publicación siguiera su curso. Mientras tanto, continúa enfocado en su presente laboral como participante de MasterChef Celebrity Argentina (Telefe). Por su parte, Christiansson permanece en Suiza junto a sus hijos, Elle y Lando, aguardando definiciones sobre su instalación definitiva en la Argentina.