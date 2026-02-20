Rosendo Fraga, tras la aprobación de la reforma laboral en Diputados: "La política debe bajar la ansiedad"

Fraga coincidió con Laje en que el debate sobre el ausentismo laboral es necesario, pero criticó la forma en que se abordó el tema en el proyecto original. En ese sentido, el analista consideró que "el Gobierno actuó con demasiada premura" y que eso generó "resistencias que podrían haberse evitado".

Embed

Fraga, por otro lado, también se refirió a la "crisis de los partidos tradicionales", algo que, según él, genera incertidumbre sobre el futuro del sistema político argentino. “Estamos viendo un sistema político que se está desarticulando. El radicalismo ya no es lo que era antes y el peronismo se muestra dividido como pocas veces”, señaló.

Para Fraga, este proceso abre una etapa de reconfiguración de fuerzas, en la que los liderazgos individuales adquieren mayor peso que las estructuras partidarias clásicas.

Consultado sobre si el oficialismo está aprendiendo a construir poder político, Fraga respondió que sí, aunque con una salvedad: la relación de fuerzas en el Congreso también cambió.

“Creo que por parte de Javier Milei hay un aprendizaje. Hoy tiene más legisladores que antes y eso le permite negociar desde una posición de mayor fortaleza”, explicó.

La imagen de Javier Milei

Consultado sobre el costo social que puede llegar a tener las medidas económicas impulsadas por el Gobierno, Fraga planteó que el presidente Javier Milei "cumple" con lo que prometió en campaña, pero advirtió que "el desgaste puede aumentar con el tiempo".

“Una cosa es votar por la motosierra y otra cosa es sufrir la motosierra. Hoy estamos en ese momento”, afirmó