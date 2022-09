La Libertad Avanza presentó un proyecto para sumar armas no letales para la Policía de la Ciudad

En ese sentido, define como arma no letal a los "elementos diseñados para el ataque y la defensa (..) que a los efectos de su empleo convencional no puedan provocar la muerte, ni afectar de manera permanente la salud o la integridad de las personas, ni ocasionar lesiones graves o gravísimas".

En los fundamentos del proyecto, los legisladores argumentaron que es "fundamental brindar un marco legal específico que disponga la dotación para la fuerza policial de armas no letales".

La postura de Vamos Juntos y del Frente de Todos

En diálogo con Télam, el legislador de Vamos Juntos-PRO Juan Pablo Arenaza, sostuvo que no le ve "el sentido" al proyecto ya que "no hay prohibición y nosotros estamos de acuerdo con el uso de las pistolas (eléctricas) Taser, que ya se usan en otras ciudades del mundo por su eficiencia y porque está comprobado que no causan tanto daño".

Y agregó que el "marco legal" para su uso lo establecen "el Código Penal y la Ley Integral de Seguridad Pública".

Por su parte, la legisladora del FdT, Claudia Neira, dijo en diálogo con Télam que el proyecto de la LLA "intenta abrir la discusión a otras armas no letales, pero no es claro respecto a los casos en que debería usarse cada una y lo remite a un supuesto protocolo que deberá elaborar una mesa de trabajo".

Además, advirtió que la iniciativa "habla de la utilización de estas armas en acciones violentas e ilegítimas, lo que abre un margen totalmente discrecional".

"Lo que tenemos que exigirle al Gobierno de la ciudad es la implementación del Consejo de Seguridad, que es el órgano creado por la Constitución de la ciudad, que tiene una ley vigente, que debería estar integrado por legisladores también de la oposición y diferentes actores del ámbito institucional para que allí se dé el debate sobre la utilización de las diferentes clases de armas".

En ese sentido, sostuvo que "hoy el Estado porteño está en mora, el Consejo de Seguridad no está ni siquiera conformado".