La lista de Pettovello: las causas judiciales que impulsa la ministra favorita de Milei

El fiscal Ramiro Gónzalez quiere que le brinde detalles del relevamiento del Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil (RENACOM). El número dos de la secretaría que maneja Pablo de la Torre (hermano del ex-intendente de San Miguel, Joaquín De la Torre), podrá clarificar en qué se basan para asegurar que detectaron 1200 comedores como “no válidos”

Las 18 causas del Pettovello

Alberto y Pettovello.png El ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, junto a la Anses buscan participar de la querella por el escándalo de los seguros.

En medio de rumores sobre los cambios que Javier Milei planea para el gabinete, Sandra Pettovello parece ser una de las figuras inamovibles de su gobierno. En una entrevista a La Nación Más, el presidente aseguró que la ministra de Capital Humano “tiene una brigada anticorrupción que manda a diferentes oficinas y así van saltando estas cosas”.

La Subsecretaria Legal del ministerio, Leila Gianni, tiene la tarea de atender 18 procesos judiciales contra el ex presidente Alberto Fernández, ex funcionarios de su gestión, empresarios allegados a él, dirigentes de organizaciones sociales, e incluso ex funcionarios de Mauricio Macri. Hasta ahora el ministerio logró convertirse querellante solamente en la causa por supuesta extorsión a beneficiarios de planes sociales que inició la cartera de Seguridad, con los testimonios recibidos en la Línea 134.

Casi todos los casos se instruyen en los Tribunales de Comodoro Py, salvo uno que tramita en uno de los juzgados federales de Morón. Tres expedientes se basan en los mensajes recibidos en la Línea 134, por los delitos de coacción agravada, extorsión y defraudación al Estado.

A todo esto, la semana pasada el juez Julián Ercolini desestimó una denuncia que había realizado Capital Humano por supuestas irregularidades en la compra de medicamentos contra el cáncer y el HIV. La presentación decía que se registraron demoras u omisiones en la entrega de fármacos a pacientes. El caso había surgido de las auditorías en la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE), dependiente del Ministerio de Salud.

La mayoría de las causas identifican delitos como defraudación al estado, violación de los deberes de funcionario público y coacción. Casi la totalidad de las denuncias llegaron a Tribunales después de la feria de enero, y por ahora están revisando la prueba obtenida para delinear las posibles imputaciones. La siguiente es la Lista de Pettovello:

CFP 332/2024: Por coacción agravada. Basada en denuncias a la Línea 134, tramita en el juzgado de Marcelo Martinez De Giorgi, junto con la fiscalía de Guillermo Marijuan. CFP 393/2024: Por coacción agravada. Basada en denuncias a la Línea 134, tramita en el juzgado de Marcelo Martinez De Giorgi, junto con la fiscalía de Guillermo Marijuan. CFP 398/2024: Por defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario publico. Basada en supuestas irregularidades detectadas en la DADSE. Tramitaba en el juzgado de Julián Ercolini, junto con el fiscal Carlos Rivolo. Fue desestimada la semana pasada. CFP 642/2024: Por coacción, denominada “Ñañes, Sofia”. Tramita en el juzgado federal 3 de Morón, junto con la fiscalía 1. CFP 667/2024: Por fraude a la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Los imputados en este expediente son Alberto Fernández y un grupo de empresarios allegados al ex presidente. El juez es Julián Ercolini y el fiscal Carlos Rivolo. CFP 708/2024: Por asociación ilícita, defraudación de seguros, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público. La denuncia del Ministerio de Capital Humano fue acompañada por ANSES y Nación Seguros. Esta causa quedó acumulada con la anterior, a cargo del juez Ercolini y el fiscal Rivolo. CFP 778/2024: Por fraude a la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. La denuncia es contra la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF) por la presunción de maniobras irregulares en los desembolsos que se hicieron para el funcionamiento de varios centros de primera infancia. El juez a cargo es Ariel Lijo, junto con el fiscal Franco Picardi. CFP 963/2024: Por fraude a la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, tráfico de influencias. El denunciado es Emilio Pérsico, ex secretario de Política Social y presidente de la Federación de Cooperativas de Trabajo "Evita" LTD, por presuntamente utilizar su posición para favorecer con subsidios estatales a su organización. Está a cargo de la jueza Maria Eugenia Capuchetti y el fiscal Eduardo Taiano. CFP 1268/2024: Por asociación ilícita, fraude a la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Investiga una presunta defraudación en la compra de guardapolvos para chicos vulnerables, mediante la contratación de 30 cooperativas. Los convenios fueron firmados por la ex ministra Victoria Tolosa Paz y el secretario de Articulación de Política Social, Leonardo Moyano. El juez es Ercolini y el fiscal Rivolo. CFP 1590/2024: Por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.Se basa en supuesto supuesto direccionamiento de licitaciones para la compra de 2.700.000 botellas de aceite de girasol de un litro y medio destinado a los sectores más vulnerables de la población. Las anomalías fueron detectadas por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). El juez a cargo es Ariel Lijo, y el fiscal Ramiro González. CFP 1616/2024: por abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público, defraudación contra la administración publica. Capital Humano denunció falta de control en la asignación de las becas PROGRESAR. Por sorteo recayó en la jueza Maria Servini, junto con el fiscal Carlos Stornelli. CFP 1671/2024: Por malversación de caudales públicos. Se basa en informes de la IGJ por la existencia de Cooperativas fantasmas que funcionaban sin balances ni estados contables. La jueza recayó en manos de la jueza Capuchetti y la fiscal Alejandra Mangano. CFP 1769/2024: Por defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público. Surge de un informe del Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil (Renacom) tras comprobar que la gestión anterior “no realizó los controles correspondientes sobre los comedores a los que asistía con mercadería. El juez es Ariel Lijo, junto con el fiscal Ramiro González. CFP 1742/2024: Por hurto, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público. Investigan la desaparición de 254 computadoras con un valor de 290 millones de pesos. El caso lo tiene el juez Sebastián Ramos, junto con el fiscal Eduardo Taiano. CFP 4489/2023: Por coacción, extorsión, y defraudación contra la administración pública. En este caso Capital Humano es querellante. La denuncia la presentó el Ministerio de Seguridad en base a las denuncias protegidas de beneficiarios de planes sociales, que se comunicaron con la Línea de denuncias 134. Tramita en el juzgado de Sebastián Casanello, junto con el fiscal Gerardo Pollicita. CFP 1912/2024: Por hurto, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público. La denuncia fue presentada por irregularidades en el inventario en Tecnópolis, ante el faltante de kits tecnológicos, sin constancia de retiro o reasignación. La denuncia recayó en el juzgado de Capuchetti, y la fiscal Mangano. CFP 1932/2024: Por administración fraudulenta. Se refiere a la denuncia de un empleado arrepentido que reveló que durante la gestión de Mauricio Macri, 13 funcionarios otorgaron fondos para contratos con el Centro de Desarrollo y Asistencia Tecnológica (CEDyAT) que no se ajustaban a la normativa. La causa quedó en manos del juez Daniel Rafecas y la fiscal Mangano. CFP 1177/2024: Una denuncia reservada contra el Movimiento Dignidad, que recayó en el juzgado de Julián Ercolini, junto con el fiscal Gerardo Pollicita.

La denuncia contra Alberto Fernández

En la lista de Pettovello sobresale la causa contra Alberto Fernández, el ex titular de Nación Seguros SA, Alberto Pagliano, y a Héctor Martínez Sosa (esposo de la Secretaría de Alberto Fernández, María Cantero), entre otros.

El futuro del caso depende del juez de Cámara Federal de Apelaciones, Roberto Boico, que debe resolver un planteo de recusación del ex presidente contra el juez Julian Ercolini.

La semana pasada Alberto Fernández visitó Comodoro Py para pedir personalmente el apartamiento de Ercolini por enemistad manifiesta. Por su lado, el fiscal de Cámara, Jose Luis Aguero Iturbe rechazó ese pedido argumentando que, cuando tuvo otras causas, el magistrado actuó con objetividad, al punto de dictar el sobreseimiento de Fernández.

En este expediente se investigan las presuntas irregularidades en torno al Decreto 823/2021, a través del cual se impuso la obligación al Sector Público Estatal de contratar servicios de seguros de forma exclusiva con la empresa pública “Nación Seguros SA”.

Mientras tanto, el juez Boico deberá resolver junto con sus pares Martín Irurzun y Eduardo Farah, las apelaciones a la inhibición de bienes de todos los imputados.

En este sentido, la abogada de Capital Humano, Leila Gianni, se opuso a levantar las cautelares dispuestas por el juez Ercolini, porque entendió que contribuyen a la protección y resguardo patrimonial del ESTADO NACIONAL, como víctima del presunto delito cometido por los imputados.

La contraofensiva de Grabois

Mientras el presidente respalda a Pettovello porque dice que le sacó la careta al peronismo que “no fue el abanderado de los pobres, sino que fue el abanderado de crear pobres para convertirlos en esclavos”, Grabois le reclamó a la justicia que realice una inspección en los galpones del gobierno para que revise el stock de alimentos sin entregar, y su fecha de vencimiento.

Grabois expresó en su denuncia que tener comida en los depósitos pertenecientes al Ministerio de Capital Humano “no es solo una inmoralidad en una Argentina con más de 50% de pobres, sino que finalmente se trata de una ilegalidad manifiesta".

El expediente recayó en el juzgado de Sebastián Casanello, el mismo juez que investiga la extorsión a beneficiarios de planes Potenciar Trabajo y comedores del Partido Obrero, Barrios de Pie y el Frente de Organizaciones en Lucha.