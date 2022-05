La Marcha Federal llega a la Ciudad: ¿qué accesos estarán cortados y cómo será el operativo de seguridad?

¿A dónde estarán los cortes de tránsito?

marcha-federal-plaza-de-mayo.jpg

La columna que ingresará por el Puente Pueyrredón concentrará en Avenida San Juan y continuará su marcha por la Avenida 9 de Julio hasta la Avenida Belgrano, para entrar a la plaza por Diagonal Sur. En tanto, la caravana de micros que llegan con los militantes a Once entrarán por la avenida Alberdi hasta la Avenida Directorio, y a la altura de avenida San Juan girarán por Jujuy hasta Belgrano.

La coordinadora nacional de Barrios de Pie, Silvia Saravia, aseguró que las delegaciones que partieron desde diversos puntos del país el martes "expresan bronca y necesidad".

"La inflación pega muy duro; y si eso no se frena, el deterioro salarial avanzará", enfatizó. La marcha agrupa a organizaciones y sindicatos con posturas más rígidas frente a la política macroeconómica del Frente de Todos y la convocatoria.

El otro disparador de la convocatoria es la decisión del presidente Alberto Fernández, quien, a través del ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, estableció no extender el programa Potenciar Trabajo a más beneficiarios.

¿Cómo será el operativo de seguridad de la Ciudad en la Marcha Federal?

Entre las organizaciones que llamaron a movilizan figuran Unidad Piquetera, la Coordinadora por el Cambio Social, Barrios De Pie, Libres Del Sur y MST Teresa Vive. Luego de la reunión de este lunes con referentes de las organizaciones sociales para coordinar el operativo, el ministro de Justicia y Seguridad porteño Marcelo D Alessandro aseguró que no habrá cortes ni acampes dentro de la Ciudad de Buenos Aires.

"La idea es, como decimos siempre, que no estamos en contra de peticionar, tenemos que encontrar un medio que compatibilice peticionar y poder transitar", afirmó el ministro. Y agregó: "Planteamos que se organice de una manera que no le complique la vida a la gente, carriles liberados, que le Metrobús no se corte. Trabajamos como siempre".