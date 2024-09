La nueva acusación del gobierno de Kicillof contra la Ciudad por el traspaso de los colectivos

"Acá malo hay uno solo, que es Milei, que es el Gobierno Nacional, que acaba de eliminar el subsidio al boleto integrado en la provincia de Buenos Aires", afirmó, y agregó: "La provincia de Buenos Aires ha estado pagando el 100% de los subsidios desde 2019. El único subsidio que recibíamos era el del boleto integrado, y ahora ha dejado de hacerlo".

CARLOS BIANCO Y KICILLOF.jpg

En tanto, Bianco dijo: "La semana pasada me llamó el jefe de Gabinete de la Ciudad, CABA pagaba la mitad de los subsidios, querían hacer un reclamo conjunto ¿Y como termina la película? Ayer sonrientes se dan la mano. ¿Sabés lo que pasó en el medio? La Nación le transfirió 400 mil millones de pesos y solo necesitan 7 mil para subsidiar la totalidad de su transporte como lo hacía la provincia. Los malos no somos nosotros y el que se perjudica es el bonaerense ".

"El día de ayer ya se presentó una demanda ante la Corte justamente solicitando que se reponga el subsidio al boleto integrado", dijo Bianco. Argumentó que el Gobierno Nacional debe cumplir con sus responsabilidades en esta área, ya que es quien maneja el sistema de la SUBE a través de Nación Servicios.

Y finalizó: "Estamos viviendo el ajuste más grande de la historia, y las consecuencias son brutales".

Jorge Macri apuntó contra el gobierno de Axel Kicillof

En ese contexto, el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri volvió a hablar sobre el traspaso de colectivos de Nación a Ciudad y cuestionó la decisión del gobernador de la provincia, Axel Kicillof: "El esfuerzo que está haciendo la gente es descomunal y por eso la decisión del subsidio de la tarifa del colectivo, que no es poca plata. Vamos a dejar de hacer otros gastos y lo vamos a explicar. Pero hoy no es momento de pedirle a la gente que pague el doble de tarifa”.

En tanto, explicó: "Por eso yo voy a ayudar a que al Gobierno Nacional le vaya bien, con todas las tensiones y dificultades del caso. Tenemos que volver a ser una sociedad ordenada, donde el esfuerzo valga la pena".

Jorge-Macri-NA.jpg

“Yo no quiero volver atrás, no quiero que nuestro futuro sea el modelo Kicillof. Yo quiero ayudar a este Gobierno nacional y eso es central, no quiero volver atrás a la lógica de liberar delincuentes en pandemia, los agarrás 28 veces y es lo mismo, y nadie hace nada total la culpa siempre es del otro".

Y finalizó: “La Ciudad tiene que seguir avanzando en su autonomía. Hoy está claro que la Ciudad tiene transporte propio, integrado, con mucha identidad. Como hoy tenemos nuestra propia policía, también queremos discutir el puerto, la IGJ, el traspaso de la Justicia. Queremos hacernos cargo de las cosas como Ciudad Autónoma que somos. A 30 años de la creación de nuestra autonomía, queremos seguir perfeccionándola”.