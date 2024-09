Jorge Macri apuntó contra Kicillof por no hacerse cargo de la tarifa integrada de colectivos: "Discrimina"

En diálogo con Radio La Red, el jefe de gobierno porteño afirmó que "estamos haciendo un gran esfuerzo desde la ciudad de Buenos Aires para absorber el subsidio que aportaba Nación a las 31 líneas de la ciudad".

La opinión de Jorge Macri sobre la actitud del gobernador Kicillof

“Hemos avanzado en la autonomía de la Ciudad, que tenga su propio sistema y garantizarle a los usuarios que la tarifa no cambia y nos hacemos cargo de la tarifa integrada, lo que la provincia no hace. Me parece injusto y que discrimina”, expresó Macri al comparar la actitud que tomó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Y denunció que, dado que la provincia no decidió hacerse cargo de subsidiar el boleto cuando un pasajero toma más de un colectivo en un período de dos horas, “va a haber gente de la provincia que se va a beneficiar de la tarifa de Ciudad, y cuando se tomen el de la provincia no, hay una situación de discriminación”.

Ante la consulta de Facundo Pastor, el jefe de gobierno porteño anticipó que para poder absorber estas 31 líneas se tendrán que "dejar de hacer algunas obras, estamos revisando el presupuesto; ya empezó el proceso de construcción del presupuesto del año que viene y veremos cómo administramos este esfuerzo financiero”,

Sin embargo, remarcó la importancia de mantener los valores del boleto en la ciudad porque al quitar el subsidio que otorgaba Nación, “la tarifa se iba al doble, $740 más o menos, es mucha plata".

"En el AMBA nadie se toma un solo bondi, son dos o tres, por eso me preocupa que Kicillof no haga el esfuerzo de la tarifa integrada”, agregó.

Y consideró que el gobernador de la provincia “intenta poner a la gente de rehén en una discusión política". "Si quiere reclamar en la Corte está en su derecho, pero puede mantener la tarifa y todos los meses reclamar al gobierno nacional”, marcó.

Acuerdos entre Milei y Jorge Macri: el rol de la coparticipación

Por otra parte, se refirió a la discusión por la coparticipación que la ciudad de Buenos Aires llevó a la Corte Suprema para que el Gobierno Nacional el transfiera los fondos: “En la última audiencia la Corte pidió explicar por qué era importante la forma de pago y que Nación explique por qué para ellos no y cómo garantizar otra forma de pago”, explicó y recordó que el jueves el máximo tribunal debería expedirse al respecto.

“Sin el pago de la coparticipación, esto hubiera sido imposible de lograr. Son temas separados, pero al fin del día el dinero de la administración es uno solo”, añadió Macri.

Y valoró que aunque la discusión por el paso del transporte público de Nación a ciudad "fue intensa", los dos equipos "dieron discusiones técnicas profundas, no discutimos subsidios sí o no".

"Cuando fuimos gobierno nacional con Mauricio (Macri) presidente y Horacio (Rodríguez Larreta como jefe de Gobierno) en la ciudad, no se logró esto”, recordó.

Ante la pregunta, Jorge Macri descartó la intervención de su primo Mauricio Macri en el tema del transporte urbano: “Esto es mérito de los equipos de trabajo que tuvieron voluntad".

Javier Milei y Jorge Macri firmaron el traspaso de los colectivos.jpg Javier Milei y Jorge Macri firmaron el traspaso de colectivos en Casa Rosada

Asimismo, destacó que desde la Ciudad están avanzando "con un multipago para el subte", que permitirá pagar no solo con la Sube, sino también "con tarjeta de crédito, NFC, estamos cambiando los molinetes de subte". "Imagino lo mismo para las 31 líneas de colectivo de la Ciudad”, expresó.

“Es un paso importante para el federalismo. La gente del interior se quejaba porque Nación le pagaba a la Ciudad, ahora no pagan más. Nos transfirieron todo el sistema”, celebró Jorge Macri en #Pastor910.