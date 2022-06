La oposición busca aprobar el proyecto que declara "trabajo esencial" a la educación: qué cambios prevé 

El ex responsable de Educación explicó que su iniciativa busca declarar como servicio estratégico esencial la "continuidad de los derechos educativos y no educativos que brinda la escuela" y criticó a la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), a la que definió como "el brazo educativo del kirchnerismo".

"Estamos trabajando con otros bloques para que esto sea ley. No es ir contra nadie, sino ir a favor de los chicos", remarcó el dirigente del PRO.

La educación en Argentina

En declaraciones radiales, Finnochiaro aseguró que "la Argentina creció cuando creció su sistema educativo y empezó a decaer, a fines de los 60, cuando el Estado decide retirarse del sistema educativo".

"Desde hace 20 años el kirchnerismo ha tercerizado el sistema educativo en CTERA y creó el ceterismo educativo: el adoctrinamiento, la lógica del no mérito, del no esfuerzo, del no importa si los chicos aprenden o no, porque sólo importa que estén adentro", manifestó el legislador nacional, quien se quejó de que la Argentina tiene un "populismo berreta".

Por último, el ex ministro de Educación cargó contra otro de los referentes sindicales docentes. "Lo que diga (el secretario general de SUTEBA, Roberto) Baradel importa poco. Las políticas públicas educativas las marcan los Estados. Con los gremios hablamos condiciones salariales y laborales".