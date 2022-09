La oposición se niega a dar quórum en la sesión para repudiar el atentado contra Cristina Kirchner

La intención de la bancada de la primera minoría es emitir un documento basado en dos proyectos de declaración presentados por las senadoras Nora Giménez (FdT-Salta) y María Clara del Valle Vega (Fuerza Cívica Riojana-La Rioja).

No obstante, fuentes de la bancada de la oposición, en principio, desestimaron la idea y aseguraron que no facilitarán el quórum. De hecho, al conocerse la convocatoria, los integrantes de Juntos por el Cambio emitieron un comunicado en el que afirmaron que no concurrirán a la sesión especial para "no avalar el uso político-partidario del Congreso".

Para JxC, el oficialismo "politiza" el atentado contra Cristina Kirchner

"La inmediata, oportuna y sincera actitud de los senadores de Juntos por el Cambio, a pocos minutos de ocurrido el atentado, donde firmó una declaración conjunta con el bloque del Frente de Todos, no sólo reflejó su total ausencia de especulación en torno a un hecho de tamaña magnitud, sino que además marcó el camino adecuado para transmitir certidumbre a la sociedad", señaló el documento.

Coincidiendo en que el intento de asesinato a la Vicepresidenta es un hecho de gran magnitud que demanda a las instituciones expedirse, es claro que el @SenadoArgentina debe hacerlo.



Solucionar los problemas de los argentinos exige trabajar en cada comisión y sesiones. — Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) September 7, 2022

Además, acusaron al oficialismo de "abandonar ese camino, politizar el hecho e intentar responsabilizar a la Justicia, los medios y la oposición como instigadores del hecho, indica la necesidad de evitar mayores niveles de confrontación y crispación social, con miras a favorecer la paz social".

El pasado jueves por la noche, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio emitieron una declaración en la que "los bloques e interbloques del Senado de la Nación expresan su enérgico repudio al intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido esta noche en las puertas de su domicilio".

"Además, manifestamos nuestra absoluta solidaridad con la señora Vicepresidenta y su familia. Y exigimos el pronto y completo esclarecimiento de este hecho lamentable, que empaña la vida en democracia. Exhortamos a la dirigencia toda y a la población a buscar todos los caminos que conduzcan a la paz social", señaló ese comunicado.

¿Cuántos senadores debe tener el oficialismo para conseguir el quórum?

Para obtener el número necesario de senadores para sesionar el oficialismo deberá contar con la presencia de todos sus integrantes, incluyendo al puntano Adolfo Rodríguez Saá quien se va reponiendo de la neumonía que lo afectó hace dos semanas y ya avisó a sus pares que dará el presente en el recinto.

De hecho, dos de los oficialistas, el salteño Gustavo Leavy y el chaqueño Antonio Rodas, volarán esta noche a Buenos Aires desde Brasil, donde asistieron a una reunión del Parlatino, para dar el quórum.

Senadores oficialismo y oposición.jpg Senadores del oficialismo y la oposición repudiaron el ataque a Cristina Kirchner

Ya avisaron que serán de la partida los dos senadores de fuerzas aliadas al Frente de Todos: la misionera Magdalena Solari Quintana (del Frente Renovador de la Concordia, que hoy estuvo participando de la reunión de la Comisión de Acuerdos) y el rionegrino Alberto Weretilneck, de Juntos somos Río Negro.

De hecho, Weretilneck, quien se encuentra en su casa de Cipolletti, dejó trascender a través de sus voceros que esperaba la convocatoria para viajar inmediatamente a la Capital Federal. También se confirmó la asistencia a la sesión especial de la justicialista riojana María Clara Vega, autora de uno de los proyectos de declaración.