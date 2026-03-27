El Gobierno flexibilizó la calidad de las naftas para amortiguar las subas de los combustibles por la guerra

La resolución tampoco introduce cambios en el régimen aplicable al biodiesel, ya que la especificación técnica vigente para el gasoil ya contempla mezclas de hasta 20%.

Una medida para "amortiguar" el impacto del precio internacional del petróleo

La resolución de la secretaría de Energía lleva el número 79/26 y está ya en el Boletín Oficial. En los considerandos se dice: "Que, a través de la sustitución dispuesta, se admitieron contenidos de hasta un QUINCE POR CIENTO (15%) en volumen de bioetanol en naftas, y de hasta un VEINTE POR CIENTO (20%) en volumen de biodiesel en gasoil". También establece que con esos cambios, "el incremento del contenido de oxígeno contribuye a mejorar la eficiencia de la combustión, reducir las emisiones de monóxido de carbono y aumentar el número de octano efectivo del combustible".

Por lo que se dice : "... a fin de reflejar el incremento del contenido de bioetanol sin alterar la naturaleza de los compuestos oxigenados admitidos".

El decreto que autoriza el cambio en los porcentajes de los componentes de la nafta

Sólo tiene tres artículos y casi todos ellos, de hecho, son de forma. La calve de la resolución está en los anexos en los que se detalla como puede ser el máximo permitido de esta nueva "mezcla" para los combustibles.

El objetivo es doble: al colocar más oxígeno, se utiliza menos derivados del crudo y así se puede "controlar" en parte el aumento internacional del crudo. Por el otro lado, la normativa plantea los parámetros para que estos cambios no deterioren la calidad final de las naftas y además, tampoco afecten a los motores de los vehículos.

anexo 1 El anexo 1 especifica la posibilidad de llevar el bioetanol al 15% en la nafta Súper. (Foto: Boletín oficial)

En Argentina, “nafta grado 2” es la nafta súper. O sea, la común de mejor calidad estándar, pero no la premium. Está definida así por la normativa de Energía y por las especificaciones técnicas vigentes.

En el límite de lo permitido

Las naftas han atravesado en las últimas décadas una serie de cambios para mejorar sus prestaciones y al mismo tiempo, afectar lo menos posible al medio ambiente con la contaminación. En su momento se redujo primero y eliminó finalmente, la existencia de plomo en los combustibles.

El bioetanol fue un avance para ayudar a la producción de combustibles y usar menos derivados del petróleo crudo. Pero en una proporción adecuada. De lo contrario, se puede resentir la calidad de la nafta y, finalmente, la prestación de los motores.

porcentaje de bioetanol El 15% es el límite máximo para el bioetanol en la náfta súper. (Foto: Real Sociedad Española de Química)

Un trabajo en España aclara la calidad de las naftas, el porcentaje de Etanol y cuando puede afectar a los motores. (Foto: Gentileza Anales de Química)

Por ejemplo, un trabajo de la Revista de la Sociedad Española de Química especifica claramente el límite máximo de bioetanol tolerable por los motores. Es del 15% . "Para porcentajes superiores al 15% de etanol, los motores tienen que se adaptados.

Por lo tanto, esta medida de la secretaria de Energía está en el límite de lo que puede variar el componente de las naftas. Todo esto, obligado por la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel, hace ya casi un mes.