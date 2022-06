La teoría de Agustín Rossi de por qué había iraníes en el avión venezolano retenido en Ezeiza

Frente a los fuertes cuestionamientos que está recibiendo el Gobierno, defendió que "la totalidad de las agencias del Estado actuaron adecuada y correctamente". "Este avión ingresó a Paraguay en el mes de mayo, cargó y se fue. Acá el avión no se fue. La situación merece ser tratada con moderación", sostuvo el titular de la AFI.

La teoría de Agustín Rossi sobre el avión venezolano

"Después está todo el tema este de por qué había iraníes y venezolanos. Es una cuestión muy simple, le estaban enseñando a pilotear el avión", afirmó Rossi queriendo bajar el tenor de las repercusiones generadas.

Y continuó: "Los iraníes que estaban allí son instructores. Me da la cuenta más o menos porque cinco iraníes y catorce venezolanos estaban instruyendo a dos tripulaciones para ese avión".

Ante la sorpresa de los entrevistadores, expresó que "era su presunción" y argumentó: "No es que usted compra un Hércules, por ejemplo digo el avión que tiene la Fuerza Aérea argentina, y sale a manejarlo cualquiera. No, señor. Son aviones que tienen su complejidad para llevarlos adelante".

Para finalizar, insistió: "La cuestión está manejada muy transparentemente. Sin esconder absolutamente nada, y siguiendo los protocolos que tenemos".

Aníbal Fernández explicó que no había razones para negar el aterrizaje del avión

En esta misma línea, se expresó previamente el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, quien brindó aclaraciones sobre lo que ocurrió con el avión y por qué le permitieron estacionar en Ezeiza. "El avión entra a la Argentina porque no hay ningún impedimento sobre ninguna de las personas, en todo caso sobre la aeronave”, justificó.

"No existían alertas rojas de Interpol ni había impedimentos en la Argentina", afirmó Fernández.

El ministro del Interior de Paraguay, Federico González, había dicho que la inteligencia de su país informó “hace un mes” a la Argentina y a otros países de la región sobre el avión venezolano con tripulación iraní. Sin embargo, desde el Gobierno desmintieron esa información esta mañana

Aníbal Fernández aclaró: "Veo una cosa que no es verdad. Cuando hablan de que la Argentina fue comunicada por Paraguay de lo que estaba sucediendo hace un mes, no es verdad. Por la buena relación con el ministro del Interior lo llamé ayer, es un caballero, me volvió a repetir cómo había sido. La información la tuvimos el lunes por la tarde y el avión ya estaba en Ezeiza, no es que tuvimos una información de la que no hicimos utilización", concluyó.