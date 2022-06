La tregua entre Alberto y Cristina le da oxígeno a Guzmán: ¿Hasta cuándo tiene tiempo el ministro?

Pese al rechazo del kirchnerismo, el ministro sigue siendo sostenido por el presidente Alberto Fernández bajo la promesa de desacelerar la inflación en los próximos meses, y remontar el crecimiento de la economía en los primeros meses de 2023, para llegar con la economía estabilizada relativamente antes de las elecciones presidenciales de 2023.

"Siempre se dice que Alberto le pone plazos a Guzmán, desde el principio de la gestión. Primero fueron los plazos para arreglar la deuda con los acreedores privados, después por el reperfilamiento de la deuda en pesos, después por el acuerdo con el FMI, ahora por la inflación. Objetivamente siempre ha estado en el ojo de la tormenta y ha salido adelante, nadie tiene comprado eternamente los cargos sobre todo en la economía", sostienen ante la consulta de A24.com, los defensores de Guzmán en el Gobierno.

Guzmán dice a los suyos y al presidente, que está "seguro de que el costo de vida va a entrar en un sendero relativamente sustentable de descenso", y está "muy seguro de la recuperación que al final del camino, el año que viene va a ser más notorio cuando haya que ir a la contienda electoral".

El ministro está convencido de que la economía va a estar en buen estado el año que viene como para ser competitivos electoralmente, el gran temor que tiene la política pura del peronismo porque todos sabemos que la gente vota con el bolsillo, admiten las mismas fuentes.

Los cálculos de Guzmán

Guzmán dice -contra lo que se predican desde el ala kirchnerista- que los salarios están ganando a la inflación y que "recuperar el 20% de caída del salario promedio del gobierno anterior es complejo recuperarlo de golpe, pero promete al presidente que se va en ese camino a partir de las paritarias que de hecho cerraron este mes por arriba del 60% con cláusulas de ajuste periódicos hasta fin de año o principios del año que viene".

La gran duda -reconoce- es el estado de situación de los que trabajan en negro y los monotributistas que no están regidos por las convenciones colectivas.

Desde el entorno de Guzmán relativizan las críticas internas que "buscan crear una imagen de debilidad" del ministro pero señalan que hay coincidencias en avanzar en mecanismos para mejorar el poder adquisitivo de los salarios como fueron la suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, o el salario mínimo.

"Hay una visión muy pesimista e incógnitas por el escenario internacional, pero eso no quiere decir que Guzmán no tenga planificado ese tipo de adaptaciones para mejorar el poder de compra de los que tributen en facturación no se vean perjudicados por cambios de precios", dicen en el entorno del ministro.

En el Gobierno anticipan que Guzmán apoyará entre otros proyectos, el monotributo social para la economía popular y la suba de los topes de facturación para que monotributistas no suban de categoría de responsable inscripto.

El nuevo secretario de comercio y los Precios Cuidados

Guillermo Hang.jpg

El nuevo secretario de Comercio Interior, Guillermo Hang, por orden de Guzmán, evalúa adelantar para junio el acuerdo de precios cuidados que tenían aumentos para evitar desabastecimiento en las góndolas, según confirmaron fuentes oficiales a A24.com.

Lo admitió el jefe de gabinete Juan Manzur en su primer informe en el Senado ante la atenta mirada de CFK, el principal problema a resolver es la inflación, el acuerdo con el FMI seguirá adelante, Cerruti asegura que cumplirán las metas y pasaran el examen de las revisiones del primer y del segundo semestre.

Todo está atado al teorema de Guzmán, ¿el plan económico funcionará si se arregla el conflicto político?. La continuidad de Guzmán no está en duda en la Casa Rosada porque Alberto Fernández sigue atado al plan de Guzmán para llegar entero políticamente al 2023 y demostrar que el kirchnerismo estaba equivocado.