Luis Ventura se quebró al hablar de Morena Rial tras la domiciliaria y apuntó fuerte contra Jorge Rial

En ese contexto, Ventura reflexionó sobre lo paradójico de la situación que atraviesa Morena y el rol que tuvo su maternidad en la resolución judicial. “Mirá lo que es la incongruencia del destino. Hoy, lo que le da el carácter extraordinario a esta detención tiene que ver con la maternidad. El enojo mío con Morena es justamente por su maternidad. Por haber contado que estaba embarazada. Lo que está un pecado antes ahora es el golpe para que ella esté en el lugar que está (con domiciliaria)”.

El periodista también recordó cómo se enteró de aquel embarazo que luego generaría el distanciamiento entre ambos. “Yo eso lo contó como algo de alegría, de alguien a quien yo quiero, que estaba en condición de dar una buena noticia, me la dio. ¿Por qué me la dio a mí? ”, planteó.

En otro tramo del programa, Mazzoco le preguntó si en algún momento Jorge Rial le había confiado el cuidado de sus hijas. Ventura sorprendió con su respuesta y reveló una situación desconocida hasta ahora: “Él y yo solo en un camarín, me hizo firmar un papel y esa firma fue utilizada para otros destinos, yo aparecía como apoderado de cosas que yo no sabía. Pero por las pibas, yo me hago cargo, le dije”.

Finalmente, el periodista también se refirió al rol de Jorge Rial en este momento clave para su hija. “A lo mejor fue un buen papá, pero se equivocó en muchas cosas. Por eso yo recibo con alegría esta noticia, donde quien firma es el papá y su hermana. Ellos tienen que abastecer con su cariño y su abrigo a esa mujer que tiene dos hijos”.

Por qué el presente de Morena Rial no sorprendió a Luis Ventura

Durante su intervención en el programa, Luis Ventura reconoció que la delicada situación que hoy atraviesa Morena Rial no le resulta inesperada. Según explicó, desde hace tiempo percibía señales de que la joven estaba atravesando momentos muy difíciles.

“Lo vía venir en los pedidos de ayuda. Ese pedido era porque no recibía la ayuda de otros lados. Yo no estoy pasando ninguna factura, lo que hice fue con cariño. Hubo situaciones límites, que intentó hacer algo feo, estuve yo”, aseguró el periodista, dejando entrever que en más de una oportunidad estuvo cerca de la mediática cuando atravesaba crisis personales.

Luego, Ventura recordó un episodio especialmente angustiante en el que, según relató, fue quien se ocupó de asistirla en medio de una situación extrema. “Me llamó por teléfono y escuché a esa mujer desesperada, con toda su problemática, con todo su dolor, su tristeza. No hay testigos de esto. Los únicos, un médico clínico que llamé yo, un psiquiatra que llamé, un psicólogo y una ambulancia. ¿Quién estaba ahí? Este bolu… Ella me definió así y fue una puñalada en el pecho”, reveló.

Visiblemente dolido por ese distanciamiento, Ventura también hizo referencia al calificativo que Morena utilizó para referirse a él, algo que aseguró le afectó profundamente. “No me gusta que mis hijos me digan viejo bolu… y que alguien a quien yo vi crecer, que le di lo mejor que yo podía darle dentro de mis posibilidades. Yo no tengo la guita del viejo”, expresó.

Por último, el periodista manifestó su deseo de que la joven pueda recuperarse y recomponer el vínculo con su familia, ahora que se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria. “Ojalá que se pueda limpiar, sanar y que se reencuentre con la familia. Pero de verdad, no en los papeles nada más. ¿Quién está ahí? (por la imagen de Morena siendo acompañada por un amigo, Alan Cañete) Yo estaría en la casa de mi hijo ahora. Pero yo”, concluyó, al tiempo que deslizó que, pese a haber firmado el compromiso ante la Justicia, Jorge Rial todavía no se habría acercado personalmente a la casa de su hija.