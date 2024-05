Las dudas por el costo y los objetivos del viaje de Milei a España, y lo que el Gobierno evitó responder

Consultado por A24.com el vocero presidencial, Manuel Adorni, se limitó a responder que "no es un viaje particular" y que "el costo se va a conocer cuando el presidente regrese". Sin embargo, admitió que Milei "no tiene previsto mantener reuniones relacionadas con la gestión del gobierno o relaciones bilaterales, con autoridades de España en este viaje", sino que lo hará en un viaje posterior que evalúa realizar en junio próximo.

"El presidente tiene derecho a definir qué viajes son necesarios", respondió a A24.com otra fuente de la Casa Rosada, mientras intentaban bajar el tono a la polémica generada a raíz de las dudas que también genera el clima de confrontación política ideológica que impulsa el presidente en las relaciones bilaterales de Argentina con gobiernos de países históricamente aliados.

Teniendo en cuenta los gastos de movilidad del avión AR01 un Boing 757-256 que tiene capacidad para trasladar a 39 pasajeros, el viaje de Milei a España tendría un costo de unos 450.000 dólares entre gastos de combustible y estacionamiento aeroportuario, dependiendo de la cantidad de escalas que realizará en esta ocasión, en la Isla Gran Canaria, previa al destino final, Madrid. Lo mismo al regreso previsto para el lunes.

Sin embargo, Adorni admitió "no saber" cuál será el costo del viaje que tendrá a Milei entre este viernes hasta el lunes afuera del país, y argumentó que "el costo se puede calcular cuando el presidente regrese al país porque los gastos del uso del avión presidencial AR01, son variables".

"Se podía anticipar cuando viajaba en aviones de línea porque se pagaban antes los pasajes", explicó el portavoz presidencial y prometió que "la semana que viene informo si es que les sigue interesando el precio del viaje". Luego destacó que Milei "va a tener un encuentro muy particular con las empresas más importantes de España".

Los habituales voceros del gobierno argumentaron que más allá de la discusión ética, que algunos compararon con las críticas que Milei hacía en campaña contra la utilización que hizo el kirchnerismo de fondos del Estado y de la flota aérea presidencial para uso político y particular, dicen que legalmente corresponde porque se trata de la seguridad del Presidente.

Por el contrario, defendieron "la importancia" del viaje a España y de otros que tiene previstos con fines políticos similares a Estados unidos o Alemania en los próximos meses, al sostener que "el presidente tiene derecho a definir qué viajes puede hacer".

La agenda política de Milei en España

milei con abascal de vox.jpg

En la agenda oficial del Gobierno, se destaca que además de ser uno de los oradores centrales de la cumbre del partido de derecha española VOX este domingo, el presidente "también va a tener encuentros con los empresarios más importantes de España que vendrán a invertir" a la Argentina, pero sin precisar los nombres de los invitados, porque todavía estaban sin confirmar.

"Reuniones bilaterales no tiene en este viaje, todos los viajes siempre ha habido algún cambio de último momento", dijo Adorni.

Según la agenda que informó la Casa Rosada, Milei arribó este viernes a Madrid, y esta tarde, a las 19:30 (hora argentina) el Presidente presenta su libro “El camino del libertario” en el Auditorio del diario “La Razón”, Madrid.

Este sábado 18 de mayo Milei tendrá a las 9:30 una reunión con CEOs de empresas españolas junto a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el Embajador argentino en España, Roberto Bosch Estévez y posteriormente, a las 17:30 tendrá un encuentro con el diputado y presidente de Vox, Santiago Abascal.

El domingo 19 de mayo a las 13:30, el Presidente Milei participa y brinda un discurso en el encuentro “Europa Viva 24” y regresa el lunes 20 a Buenos Aires.

El vocero confirmó que Milei "se va a alojar en un hotel" pero dijo que por seguridad "no acostumbramos a dar a conocer el lugar" y aclaró en ese marco que "no hay ninguna medida adicional por su seguridad personal".

En una férrea defensa de los viajes de Milei, Adorni diferenció los gastos de viajes de Milei de los que el presidente criticaba en campaña del anterior gobierno kirchnerista: "no somos igual al kirchnerismo, nosotros viajes pasados pagamos nuestros gastos", respondió y reiteró que los gastos de cada viaje los conoce semanas o meses después de realizado el mismo.

Los viajes políticos de Milei

Javier Milei se reunió en Roma con el presidente italiano Mattarella y con la premier Meloni Javier Milei se reunió en Roma con el presidente italiano Mattarella y con la premier Meloni. (Foto: X / @OPRArgentina)

El de España no es el primer viaje de Milei que fue armado sobre el eje de una invitación de un partido de derecha o para recibir un premio de parte de organizaciones particulares que comulgan con las ideas de la derecha internacional. Solo en un viaje anterior, tuvo reuniones bilaterales con los presidentes de Israel y de Italia, puntualmente.

La posibilidad de asistir a encuentros políticos de la derecha liberal en el mundo, es una de las prioridades del presidente, quien según suele comentar en las redes sociales, lejos de constituirse en "un fenómeno barrial", Milei empieza a consolidarse como un líder disruptivo de la ultraderecha liberal en distintas partes del mundo, de la mano de lo que el propio presidente define a su plan económico como "el ajuste más fuerte de la historia mundial", aplicada en los primeros 5 meses de gobierno en Argentina.

En ese marco, según pudo averiguar A24.com, en la organización de estos viajes internacionales, que cuestan cientos de miles de dólares al Estado, no suelen participar funcionarios del área protocolar de la Cancillería, como se acostumbra tradicionalmente en los gobiernos, sino que en general suelen estar en manos de la hermana y secretaria General de Presidencia, Karina Milei y del entorno más cercano al propio presidente, con sus contactos políticos.

Es el caso de a cumbre del partido de ultraderecha de España, VOX, uno de los más acérrimos opositores del socialista PSOE que gobierna actualmente en ese país con el presidente Pedro Sánchez, con quien Milei cruzó fuertes cruces semanas atrás.

Justamente, la agenda de la actual gira en España se armó alrededor de esa cumbre política con el dirigente Santiago Abascal, excandidato a presidente de VOX, en la que Milei se mostrará este domingo junto a otros líderes de la derecha europea, que buscan imponer a sus candidatos en las próximas elecciones parlamentarias de la Unión Europea.

Este encuentro se producirá unos días antes de las elecciones para el Parlamento europeo previstas para el 9 de junio, en las que el espacio de derecha español que impulsa la salida de la Unión Europea, espera obtener un buen resultado electoral.