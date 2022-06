Embed

La respuesta de la portavoz fue en referencia a la pregunta del cronista que dijo: "Quería consultarle específicamente sobre el tema al usted hizo referencia, el dólar blue o marginal que juega en el tema de los precios. En estos últimos días hemos visto remarcaciones. Quería saber si usted podía aclarar cuál va a ser el mecanismo que Guillermo Hang, secretario nuevo de Comercio Interior va a aplicar. Si es precios cuidados, como ya falló con Feletti o algún otro instrumento".

A lo que Cerruti respondió: "Niego rotundamente que haya aumentos del 20% en los supermercados estos días”.

Para Gabriela Cerruti la provincia de Jujuy no pertenece a la Argentina

Sin embargo, ese no fue el único blooper que cometió la portavoz presidencial. Ante la pregunta de Bryan Mayer quien sostuvo que "ayer llamó la atención y fue cuestionado por el sector opositor que el Presidente suspenda la agenda para ir a abrazar a Milagro Sala. Usted muchas veces plantea dicotomías en sus respuestas. Entonces le quiero preguntar Gabriela si no siente que también hay una en el comportamiento del Presidente que tiene esta actitud con Milagro Sala, pero que no tuvo ningún gesto con aquellas familias que perdieron a un ser querido esperando otra actitud del estado. Por ejemplo el caso de Abigail y Solange".

Embed

Gabriela Cerruti respondió: "El presidente no suspendió la agenda ayer, de hecho volvió al mediodía a la Argentina para encontrarse con el gobernador de la provincia de Santa Fe. Fue un día histórico realmente ayer para la relación entre Santa Fe y la provincia de Buenos Aires".

Y continúo: "Entender que alguien suspende la agenda cuando al mediodía está entre otras cosas firmando un convenio histórico con la provincia de Santa Fe, no se que agenda tenía usted del presidente que viera que se había suspendido a la mañana".