Leandro Santoro: "Es una tragedia lo que pasa con los alquileres, están generando una expulsión"

Además, analizó sobre el tema: “Después de la pandemia explotó el turismo y Buenos Aires tendría que estar explotado, pero los Hoteles la están pasando mal porque los propietarios alquilan a los turistas. Hay muchas desregulaciones. En la Ciudad hay registrados 400 B&B, pero si entrar en la página hay 20 mil, eso hay que arreglarlo”.

“Como dijo Sergio Massa esto requiere que hayan leyes locales, en este caso con la problemática de la Ciudad que hay muchos espacio ociosos. Qué hacer con la gente que se tiene que mudar porque le aumenta el alquiler al doble, es una tragedia lo que pasa. Hay que combinar un conjunto de instrumentos para solucionar este tema, están generando una expulsión”, dijo el candidato de Unión por la Patria.

Embed

Santoro apuntó contra la seguridad y dijo que va a construir más subtes

Con respecto al tema seguridad opinó: “La Ciudad de Buenos Aires es tierra de nadie y este canal (América) compró droga en vivo y no pasó nada, es insólito, la gente viene a la tele porque la justicia no los escucha. Mataron a Mariano Barbieri en Palermo y las cámaras no las ve nadie, hay que poner un Centro de Monitoreo controlado por gente”.

Y para finalizar, analizó el tema de los subtes: “Sale caro extender la red de subtes, pero hay que hacerlos, hay una empresa para expandir el subte y si no alcanza con los ingresos hay que tomar un crédito. Es posible hacer 3 kilómetros de subte por año, Santiago de Chile lo hizo, Mendoza va a hacer subtes, cómo no vamos a poder hacerlo nosotros”.