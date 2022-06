Según Noticias Argentinas, se convocó a una reunión "de emergencia" entre los principales referentes opositores por zoom durante la noche del jueves. El objetivo primordial para Juntos por el Cambio es organizar el tema y acercar posturas.

El dictamen que se firmó este miércoles en plenario de comisiones planteó un contrato mínimo de alquiler de dos años y ajustes con un intervalo de entre 3 y 12 meses.

alquileres Argentina.jpeg La feroz negociación que cada frente lleva adelante para imponer su Ley de Alquileres: ¿qué está en juego?

Ese punto del tiempo que pasa entre un aumento y otro es el que comenzó a generar diferencias entre los legisladores, ya que los referentes de Juntos Somos Río Negro plantearon públicamente que quieren modificar la cláusula de los tres meses para llevarla a seis. Por su parte, el PRO no quiere hacer ningún cambio en esa parte del texto.

Ante las tensiones generadas, la idea de sesionar la próxima semana o las siguientes -antes del receso de invierno- empieza a caerse, ya que sin Juntos Somos Río Negro, el grueso de la oposición no logrará conseguir los 129 votos necesarios para avanzar con un debate especial.

Ley de Alquileres: la jugada del oficialismo

En el medio, según NA, se intensificaron los rumores sobre los esfuerzos del Frente de Todos para convencer a los rionegrinos para no acompañar la propuesta opositora en el recinto.

A24.com consultó a fuentes del oficialismo, pero no quisieron más que limitarse a decir que "están en plenas negociaciones para poder avanzar con su dictamen".

Respecto a las versiones de que intentarán tratar el mismo día la Ley de Alquileres y la iniciativa de pagar al Fondo Monetario Internacional (FMI) con el dinero fugado en el exterior, no lo desmintieron. "Con lo del Fondo se está negociando, pero aún no se alcanza el número", indicaron fuentes a este medio.

Lo cierto, es que de concretarse lo anteriormente expuesto no sólo sería evitar un nuevo triunfo de JxC en Diputados; sino también avanzar con el proyecto de ley que impulsa Cristina Kirchner. El futuro no está claro, pero de a momento parece no tener un pronto acuerdo para llegar al recinto la semana que viene.