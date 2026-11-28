Sin embargo, explicó que la modificación del sistema electoral condicionó sus posibilidades de construir una alternativa política por fuera de las estructuras partidarias tradicionales. “Ahora, el cambio de reglas de juego sobre la hora, de alguna manera, a mí, no sé qué pasará con los otros que vienen de afuera de la política, a mí particularmente me quita la posibilidad de armar un partido político nacional en tan poco tiempo”, sostuvo.

En ese sentido, cuestionó que las modificaciones electorales se produzcan en la antesala de los comicios y no con mayor anticipación. “Porque yo no creo que esté mal modificar una ley electoral. Lo que me resulta, no sé si decirlo poco ético, ¿no? No quisiera usar adjetivos. Pero sí, esto tiene lógica si uno lo hace para la próxima elección, no para una elección en la que el poder está en juego y el que toma las decisiones es el poder”, manifestó.

Además, descartó la posibilidad de adquirir un sello partidario para competir en las elecciones de 2027. “Lo que no quisiera es para entrar, tener que recurrir a viejos métodos, como el que te mencionaba antes, que pueden ser esas opciones de comprarte un partido. Eso no está en mis planes”, aseguró.

Daniel Hadad habló sobre Javier Milei y cuestionó al peronismo

Durante la entrevista, el empresario también analizó las consecuencias políticas de la suspensión de las PASO y planteó su interpretación sobre la estrategia electoral del presidente Javier Milei. “Porque Milei lo que necesita es generar un problema al peronismo, de que no pueda encontrar quién es el tipo que realmente lidera ese partido”, consideró.

Sin embargo, también cuestionó la postura de algunos sectores del Partido Justicialista frente a la modificación de las reglas electorales. “Lo que no entiendo es sectores del peronismo mirando para otro lado. Es como que o perdieron la vocación de poder, o se conforman con ganar una internita en un distrito. No, te juro que no lo entiendo”, expresó.

La suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). (Foto: archivo)

Al ser consultado sobre el encuentro impulsado por Martín Lousteau en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Hadad valoró la iniciativa, aunque rechazó la posibilidad de construir una alternativa política basada exclusivamente en la oposición al Gobierno.

“Lo que no me parece que tiene que el frente ser anti-Milei, yo creo que tenemos que ir por opciones superadoras. Lo anti no me convence, no quiero votar en contra de o votar al menos malo”, afirmó.

El mensaje del papa León XIV que impactó en Daniel Hadad

El empresario también destacó la importancia del mensaje de reconciliación que transmitió el papa León XIV durante su visita a la Argentina y consideró que la multitudinaria convocatoria reflejó una demanda social de diálogo. En ese contexto, cuestionó la polarización política y la utilización de los agravios como herramienta electoral.

“Obviamente uno puede ganar una elección gritando, uno puede ganar una elección insultando. Lo que yo no creo es que vos puedas lograr consensos con ese estilo de política. Para mí ese tipo de política está, no sé si terminada, pero va camino a la extinción”, señaló.

El empresario también destacó la importancia del mensaje de reconciliación que transmitió el papa León XIV. (Foto: archivo)

Hadad aseguró que, durante los últimos meses, recorrió gran parte del país y ratificó su diagnóstico sobre la necesidad de renovar la dirigencia política argentina. “Creo que si necesitamos algunas cosas básicas, me parece que los argentinos tenemos que escucharnos más, que tenemos que tratar de evitar la grieta, que tenemos que evitar los agravios inútiles, evitar la descalificación”, agregó.

La advertencia de Daniel Hadad sobre la inteligencia artificial

Otro de los ejes centrales de la entrevista fue el impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral y la necesidad de adaptar el sistema educativo a las transformaciones tecnológicas. “Hoy la inteligencia artificial vino para cambiar nuestras vidas y vino para cambiar el empleo. Por eso yo te decía que mi deseo es una transformación en la educación, en la tecnología y sobre todo en el acceso al empleo. Yo creo que hay mucho trabajo para hacer en nuestro país”, explicó.

El fundador de Infobae advirtió sobre las dificultades que podría generar la aceleración de los avances tecnológicos y cuestionó la falta de debate político alrededor de esta problemática. “Señores, abrocharse el cinturón de seguridad, vamos a tener problemas de empleo. ¿Quién está pensando eso, no?”, expresó.

También reveló que utiliza un agente de inteligencia artificial para mantenerse informado sobre las novedades tecnológicas aplicadas a los medios de comunicación. “Yo creé un agente, de esos agentes que me buscan determinados temas, y todas las noches me preparan un informe para cuando me levante de qué novedades hubo en inteligencia artificial aplicada a los medios de comunicación”, contó.

Qué hará Daniel Hadad tras descartar su candidatura presidencial

Pese a su decisión de no competir en las elecciones presidenciales de 2027, Hadad aseguró que continuará trabajando en iniciativas vinculadas con la educación, la tecnología y la generación de empleo. Además, evitó pronunciarse a favor de un eventual candidato presidencial y manifestó su intención de colaborar desde otro lugar.

“El año que viene, voy a trabajar mucho en todo lo vinculado a educación y tecnología, pensando en los nuevos empleos. Y me voy a poner a disposición de quien sea, sinceramente”, anticipó. Finalmente, ratificó su compromiso con el futuro del país, aunque reconoció que el cambio de las condiciones electorales frustró sus expectativas de participar en la próxima contienda presidencial.

“Yo tengo la vocación para hacerlo. Tal vez en esta no voy a poder, porque a último momento cambiaron las reglas de juego. Pero voy a tratar en el tiempo que me quede de poder colaborar para seguir transformando la Argentina”, concluyó.