El sugestivo posteo de Nicole Neumann en pleno dolor de Fabián Cubero por el fallecimiento de su padre

Nicole Neumann compartió una historia en redes sociales con una frase particular, a horas del conflicto y la denuncia pública de Fabián Cubero, y en medio del fallecimiento de Carlos, su exsuegro.

8 ago 2025, 17:37
El 8 de agosto se confirmó el fallecimiento de Carlos, padre deFabián Cubero y exsuegro de Nicole Neumann, en Mar del Plata.

La triste noticia llegó en medio de un enfrentamiento entre la expareja, luego de que Cubero denunciara públicamente el incumplimiento de un acuerdo sobre la comunicación y la distribución del tiempo con sus hijas, establecido legalmente entre las partes.

Poco después de que el exfutbolista hablara en los medios para exponer la situación, se produjo el deceso de Carlos y el gran dolor en la familia. Por su parte, Nicole compartió en Instagram una historia junto a su hijo menor, Cruz Urcera, con una frase peculiar que parecía guardar. "Gracias, gracias, gracias. Porque él todo lo sabe, todo lo ve", escribió.

Qué se sabe de la muerte de Carlos, papá de Fabián Cubero

Este viernes 8 de agosto al mediodía se confirmó la triste noticia del fallecimiento de Carlos Cubero, padre del exfutbolista Fabián Cubero.

Según informó el periodista Fede Flowers en sus redes sociales, tanto el exjugador como su pareja, Mica Viciconte, viajaron de inmediato a Mar del Plata para estar junto a sus seres queridos en este difícil momento.

Por ahora no se difundieron más detalles sobre las circunstancias del fallecimiento, solo que murió tras permanecer dos días internado en un hospital de Mar del Plata. El hombre había sufrido una descompensación días atrás, lo que motivó su ingreso a la clínica.

Hace un tiempo, "Poroto" le dedicó un mensaje especial a su padre en Instagram por su cumpleaños: "Feliz cumple @cubero.carlos. Te amo con locura. Gran persona, humilde, generoso, compañero, pero por sobre todo un excelente padre".

Carlos residía en Mar del Plata junto a Ángela, su esposa de 52 años. Juntos tuvieron tres hijos: Soledad, Christian y Fabián.

