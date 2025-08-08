El sugestivo posteo de Nicole Neumann en pleno dolor de Fabián Cubero por el fallecimiento de su padre

Según informó el periodista Fede Flowers en sus redes sociales, tanto el exjugador como su pareja, Mica Viciconte, viajaron de inmediato a Mar del Plata para estar junto a sus seres queridos en este difícil momento.

Por ahora no se difundieron más detalles sobre las circunstancias del fallecimiento, solo que murió tras permanecer dos días internado en un hospital de Mar del Plata. El hombre había sufrido una descompensación días atrás, lo que motivó su ingreso a la clínica.

Hace un tiempo, "Poroto" le dedicó un mensaje especial a su padre en Instagram por su cumpleaños: "Feliz cumple @cubero.carlos. Te amo con locura. Gran persona, humilde, generoso, compañero, pero por sobre todo un excelente padre".

Carlos residía en Mar del Plata junto a Ángela, su esposa de 52 años. Juntos tuvieron tres hijos: Soledad, Christian y Fabián.