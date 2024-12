Los 5 debates de fin de 2024 que calientan la semana entre Navidad y Año Nuevo

1. Las PASO, sí o no

El debate sobre la continuidad de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) sigue siendo uno de los puntos más calientes entre la política, y los principales partidos políticos no logran ponerse de acuerdo sobre la necesidad de mantener o no el sistema.

El Gobierno insiste en que es un sistema caro e ineficiente y que habría que eliminarlo o por lo menos suspenderlo para este año. Esta idea es rechazada por los principales aliados de Milei, especialmente por el PRO, que cree que puede ir a una interna con La Libertad Avanza y forzar desde ahí ganar algún diputado más.

El kirchnerismo por ahora mira y espera. Hace años que creen que el sistema de las PASO está obsoleto y que no cumplió con la función para la que fue creado. Pero saben que ahora quizás les permite resolver su propia interna. Por ahora, una incógnita.

2. Los miembros de la Corte Suprema

Las tensiones entre el Ejecutivo y la oposición se intensifican con las discusiones sobre la composición y rol de la Corte Suprema.

El 29 de diciembre deja su cargo Juan Carlos Maqueda y la Corte va a empezar a funcionar con 3 miembros. El Gobierno propuso a García Mansilla y Ariel Lijo para cubrir las dos vacantes, pero no lograron consenso con la oposición; para el nombramiento se necesitan 2/3 del Senado.

Javier Milei amenaza nombrarlos por decreto en comisión. En las últimas horas el presidente de la Corte, Horacio Rosatti le marcó la cancha y dijo que en última instancia será la Corte la que decida si es válido o no ese nombramiento.

El peronismo ya avisó que en caso de que se intente nombrar a los jueces por decreto, va a voltearlos en la primera sesión de 2025.

Mientras tanto, siguen las dificultades entre la clase política para ponerse de acuerdo aunque sea en algo. La Corte tendrá serias dificultades para funcionar con tres miembros.

3. El Presupuesto

El Gobierno tiene decidido no mandar el Presupuesto 2025 a extraordinarias. De hecho, prefiere gobernar sin presupuesto. La oposición le está pidiendo que reabra el debate, que acepte cambios y que el país tenga un presupuesto que permita darle previsibilidad a la gestión.

El Gobierno se muestra cómodo prorrogando el de 2023. Le permite decidir discrecionalmente cómo gastar los muchos excedentes que se dieron con la altisima inflación de estos dos años.

Kicillof, en provincia, también tiene problemas con la aprobación de su propio presupuesto.

Gobernadores reclaman que se pueda debatir la Ley de Leyes. En año electoral, los recursos claros y transparentes son centrales para cualquier gestión y para cualquier proyecto de poder.

4. ¿Hay acuerdo Milei - Macri?

“Con el PRO vamos juntos en todos lados o si no iremos separados, no vamos a engañar al electorado”. Con esa frase, Milei se metió por primera vez en la rosca electoral de 2025. Descartó así la posibilidad de hacer acuerdos en algunas provincias o distritos y pelear en otros.

Macri contestó: "En función a lo dicho por el presidente Milei “O vamos juntos en todos lados o vamos separados; trampas al electorado, no”, acuerdo, porque esa fue siempre mi posición: Poner todas las ideas sobre la mesa, cumplir con la palabra como nosotros hicimos este año, ser absolutamente transparentes con el electorado y, ante todo, cuidar la República”

¿Están más cerca o más lejos de un acuerdo electoral para 2025? ¿Qué pasa si La Libertad Avanza decide ir solo? ¿Y si van juntos? ¿Qué pasa mientras tanto con la gobernabilidad? Una tensión que va a impactar en todos los ámbitos de la vida pública argentina.

Javier Milei y Victoria Villarruel. Foto Senado.jpeg

5. Los sueldos de los senadores y la tensión con Villarruel

La actualización de los salarios de los legisladores se suma a la lista de temas polémicos. De acuerdo a la cláusula de indexación que votaron los propios senadores (atado al aumento de la paritaria de los empleados del Senado) a partir de enero un senador podría cobrar casi 10 millones de pesos.

El Gobierno aprovecha la volteada para criticar a la "casta" y a Victoria Villarruel, titular del Senado. La vicepresidenta dice que no puede hacer nada e intentó varias veces llamara a sesiones especiales para modificar la normativa interna. Hasta ahora no pudo lograrlo (¿o no quiso?)

Las tensiones entre Milei y Villarruel son cada vez más grandes. ¿Qué va a pasar cuando se efectivice el aumento?