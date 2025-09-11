Exclusivo A24.com | El plan de Santiago Caputo para seducir a los votantes del PRO

El nuevo rol de Francos y Catalán, el descenso de Lule y Pareja

Guillermo Francos, Luis Toto Caputo y Lisandro Catalán encabezaron cumbre con gobernadores por el Presupuesto 2025. Foto JGM..jfif

El vocero Manuel Adorni, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos y el ascendido ministro del interior, Lisandro Catalán, Patricia Bullrich y Cristian Ritondo, son las mismas caras renovadas con las que el gobierno busca mostrar un cambio político.

Moderación y diálogo hacia afuera, bajando el nivel de confrontación política, aunque “sin cambiar el rumbo” económico y político son las nuevas consignas.

Karina va a seguir siendo la jefa política de LLA, pero va a escuchar más a Santiago ahora. Milei es el garante de que la interna en el Gobierno no se desmadre.

En cambio, el desplazamiento de Lule Menem de la estrategia política del Gobierno fue relativo. Sigue en su despacho de Casa Rosada, al igual que el armador provincial, Sebastián Pareja, Ambos almorzaron y merendaron estos días en el despacho de Lule del primer piso de la Casa Rosada.

Karina Milei, Eduardo Lule Menem, Sebastian Pareja, por LLA se reunieron con los diputados del PRO bonaerense, Cristian Ritondo, Diego Santilli y el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro. Foto Karina Milei X.jpeg

La mesa política nacional de Milei decidió no eyectar al asesor de Karina para no agrandar la crisis política que pueda debilitar aún más al gobierno; pero en los hechos va a tener menos injerencia.

También acordaron que no se va a romper el armado electoral ya cerrado: no solo es imposible borrar las listas de candidatos ya inscriptos sino que generaría una ruptura en LLA.

Lule terminó el miércoles con una reunión a última hora en el despacho del ascendido nuevo ministro del Interior, Lisandro Catalán, quien que como secretario de Interior respondía hasta ahora al armado menemista de alianzas y candidaturas en la región norte del país.

Este jueves Catalá n se muestra en el lanzamiento de la campaña electoral nacional en Tucumán junto a Karina Milei y Martín Menem.

Los candidatos nacionales para el 26 de octubre ya están definidos y los que fueron electos en provincia de Buenos Aires también. Ahora los tienen que contener para no perder las bancas en la legislatura primero y en el Congreso nacional después del 10 de diciembre.

En el gobierno reconocieron que el método Lule y Karina, de rechazar alianzas con gobernadores aliados e intentar absorber al PRO los hizo perder en las elecciones desdobladas en provincia de Buenos Aires, Corrientes, Formosa, Santa Fe, Misiones, Salta y Jujuy.

Por eso, la estrategia de campaña se va a centralizar bajo las órdenes de Santiago Caputo, el consultor y asesor más cercano a Milei.

El rol de Bullrich y Ritondo

cristian ritondo - patricia bullrich - FOTO PRENSA RITONDO.jpeg

En el gobierno reconocen que el error en las elecciones del 7 de septiembre en PBA fue buscar apoyo en el voto peronista y creer que los electores del PRO iban a pasar automáticamente a LLA, sin tener en cuenta el malestar creciente por la crisis económica de la clase media y baja que no llega a fin de mes.

Eso quedo atrás. Ahora la campaña de LLA se va a concentrar en el protagonismo de Milei, ministros y candidatos intentando convencer a los votantes desencantados por el maltrato a los referentes del PRO que tanto denunció el expresidente Mauricio Macri en la discusión del armado de listas, y que derivó en armados paralelos de algunos intendentes amarillos.

En la Casa Rosada preocuparon los recientes rumores de una alianza que estaría impulsando Macri con gobernadores de centro de Provincias Unidas, y el egreso a la alianza Juntos por el Cambio, con dirigentes que se fueron, como Horacio Rodríguez Larreta, para avanzar en una alternativa a la grieta Milei- kirchnerismo.

A esto asignaron habría que agregar el nuevo rol de Bullrich y Ritondo, en la seducción del PRO. Ayer Patricia reconoció que deberían hablar con Mauricio.

Milei los empoderará en la mesa política convocada al mediodía el lunes en Olivos.

El manual de Santiago Caputo para seducir al electorado desencantado del PRO

El asesor de Milei, Santiago Caputo y el ministro de Economía, Luis Caputo se reunieron en Casa Rosada en medio de las negociaciones por el Presupuesto 2025..jpg

Todo marcha ahora en línea con el manual de campaña de Santiago Caputo que apunta a seducir a electorado y dirigentes del PRO desencantados, y que tendrá como protagonista al presidente Milei bajando a cara a cara con la gente en actos en varias provincias, para explicar mejor por qué hacen el ajuste económico.

En la mesa política nacional de Milei admiten que no funcionó el slogan “Kirchnerismo Nunca Más” y que primó el descontento económico.

Lo había dicho el primer día post derrota el jefe de gabinete, Guillermo Francos: "la mejora macroeconómica no llegó al bolsillo de la gente común"..

Pero Milei mantiene la convicción de vetar todos los proyectos de ley que hablen de un “plan platita” que lo volverá a enfrentar con la oposición en el Congreso.

Con el manual de Santigo Caputo en la mano, Bullrich ya salió a admitir la necesidad de “achicar la distancia entre el plan de estabilización y el malestar de la gente que no llega a fin de mes”.

“Nos hacemos cargo de esa insatisfacción, pero no tiene nada que ver con el funcionamiento del plan económico que marcha bien. Se trata de tiempo necesario que hay que esperar hasta que el plan derrame”, dicen cerca de Caputo.

Milei insistirá en su discurso por Cadena Nacional el lunes en que no se moverá un milímetro del plan de equilibrio fiscal y pedirá personalmente, paciencia, y acompañamiento para seguir las reformas en el próximo congreso.

También buscará demostrar que si gana el peronismo se dispara el dólar por la incertidumbre como se vio el lunes en los mercados.