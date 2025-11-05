Qué rol tendrá Santiago Caputo en el nuevo Gabinete de Milei y cómo queda la relación con Karina Milei

Los cambios en Salud y la SIDE

Javier milei encabezó la primera reunión de Gabinete con Manuel Adorni como jefe de ministros y Diego Santilli en Interior. Foto Casa Rosada

El lunes, tras la primera reunión de Gabinete Santiago Caputo se replegó a su despacho del Salón Martín Fierro, ubicado en el primer piso de la Casa Rosada. Se junto con el ministro de Salud, Mario Lugones, que fue ratificado en el cargo. Horas más tarde, se confirmó la renuncia de la viceministra de Salud, Cecilia Loccisano, que respondía a Guillermo Francos, que fue reemplazada por un hombre que responde ahora al asesor presidencial.

El Ministerio de Salud oficializó este martes la salida de Loccisano como secretaria de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud, a través de la publicación del Decreto 783/2025 en el Boletín Oficial, donde también se anunció la designación de Guido Giana, como su reemplazo. Se trata de un ex funcionario del PRO, especializado en administración hospitalaria y gestión pública.

La pelea por los cargos alcanzan todas las segundas líneas del gabinete. Mientras Adorni y Diego Santilli, definen en la mesa chica con Karina y Javier Milei quienes los acompañarán en las principales secretarías y subsecretarías.

Santiago Caputo rearma también las áreas que le responden.

Según pudo saber A24.com, el mismo lunes por la tarde Santiago Caputo recibía en su despacho al titular de la SIDE, Sergio Neiffert, para hablar sobre “cambios en la estructura” del organismo de inteligencia.

Caputo espera sostener a su hombre 5, pero podría acceder a reemplazos en las segundas líneas.

En el Ministerio de Justicia, seguían los rumores de renuncia de Mariano Cuneo Libarona, pero Karina habría frenado su salida hasta el 10 de diciembre, a la espera de definir su reemplazo.

La hermana del presidente, según trascendió, resiste el ascenso del hombre fuerte de Caputo, el actual viceministro Sebastián Amerio, en un año en el que se vienen negociaciones con el kirchnerismo y resto de la oposición para completar los miembros de la Corte Suprema de Justicia y más de 200 cargos de jueces y fiscales vacantes.

“Sigo como siempre, como asesor, si el presidente no decide otra cosa”, se escuchó decir a Caputo en medio de intensas reuniones con sus colaboradores, cuando se le preguntó si finalmente asumirá al frente de un ministerio o seguirá como asesor contratado.

Según confirmaron fuentes de la Casa Rosada a A24.com, Milei ratificó el esquema de poder del triángulo de hierro que integra el presidente junto a su hermana y el asesor estrella.

Estos días se vio a Martín y a Lule Menem -que casi no se hablan con Caputo- muy activos redefiniendo el esquema de poder que asumirá el ministro del Interior, Diego Santilli, en una reunión que mantuvieron por dos horas en el despacho de Lule Menem tras la reunión de Gabinete.

Una fuente cercana al nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni reconocía que el asesor quedó entre los perdedores del nuevo reparto de poder. Y no descartaban más cambios en las segundas y terceras líneas en las áreas que controla el estratega.

Sin embargo, Milei ratificó a Santiago Caputo como la tercera pata del triángulo de hierro, y seguirá formando parte de la estratégica mesa política nacional donde Milei toma las principales decisiones de gobierno.

El triángulo de hierro y la negociación con los gobernadores

Javier Milei presidió la primera reunón de la mesa política nacional conformada por Karina Milei, Guillermo Francos, Martín Menem, PAtricia Bullrich, Manuel Adorni y Santiago Caputo. Foto LLA

Tras la renuncia de Guillermo Francos, ahora la mesa política nacional además de los Milei y Santiago Caputo, estará integrada por Adorni, Bullrich, Martín Menem y Diego Santilli.

Milei le encargó a Santilli ser el único interlocutor con los gobernadores, y que “escuche a Karina y a Santiago Caputo”. Pero también entrará en el juego de las negociaciones, el ministro de Economía, Luis Toto Caputo que maneja los fondos que reclaman las provincias para la coparticipación, las obras públicas y cajas previsionales, además del traspaso de empresas y organismos que el gobierno pretende privatizar o eliminar de la estructura del Estado nacional.utaria, el presupuesto y más adelante, la previsional.