Qué rol tendrá Santiago Caputo en el nuevo Gabinete de Milei y cómo queda la relación con Karina Milei
¿Qué rol tendrá Santiago Caputo en el nuevo Gabinete de Milei? Cómo sigue el estratega político y amigo personal del presidente tras el triunfo electoral que terminó de empoderar a Karina Milei y a sus dos armadores políticos: Martín y Lule Menem.
Karina Milei y Santiago Caputo. ¿Sigue el triángulo de hierro de Javier Milei con la reconfiguración del Gabinete?
Ante el drástico avance de la hermana presidencial, Karina Milei en distintas áreas del Gabinete, el asesor presidencial Santiago Caputo, fue ratificado como miembro del triángulo de hierro del presidente Javier Milei. Caputo mantenía por estas horas reuniones con funcionarios que le responden, en un intento por rediseñar la estructura los organismos que controla con funcionarios propios.
Si bien ambos fueron definidos por Milei como “los arquitectos”del proyecto político libertario y del triunfo electoral del 26 de octubre,Santiago Caputo terminó replegándose sobre sus filas y hoy reconoce como "la jefa política de La Libertad Avanza" a Karina y evita confrontar de manera directa... solo lo hace a través de sus colaboradores.
El poderoso asesor presidencial, ya descartó ocupar un superministerio y ahora pelea por mantener el poder (sin firma) en algunas de las áreas del Gobierno que controla con ministros, viceministros y funcionarios de segundas y terceras líneas. Lejos quedaron las presiones para asumir como jefe de Gabinete o jefe de un superministerio que abarcaría las áreas de Interior, Transporte, Obras Públicas entre otros. Esos rumores desembocaron en la renuncia de Guillermo Francos.
Desde la SIDE, ARCA, YPF, Energía, y los ministerios de Salud y Justicia, organismos que estaban en manos de Caputo, quedaron en observación en medio de la redistribución del poder que impulsa Karina Milei en el Gobierno, de cara a las reformas que quiere impulsar en los próximos dos años de mandato libertario.
El Ministerio de Salud oficializó este martes la salida de Loccisano como secretaria de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud, a través de la publicación del Decreto 783/2025 en el Boletín Oficial, donde también se anunció la designación de Guido Giana, como su reemplazo. Se trata de un ex funcionario del PRO, especializado en administración hospitalaria y gestión pública.
La pelea por los cargos alcanzan todas las segundas líneas del gabinete. Mientras Adorni y Diego Santilli, definen en la mesa chica con Karina y Javier Milei quienes los acompañarán en las principales secretarías y subsecretarías.
Santiago Caputo rearma también las áreas que le responden.
Según pudo saber A24.com, el mismo lunes por la tarde Santiago Caputo recibía en su despacho al titular de la SIDE, Sergio Neiffert, para hablar sobre “cambios en la estructura” del organismo de inteligencia.
Caputo espera sostener a su hombre 5, pero podría acceder a reemplazos en las segundas líneas.
En el Ministerio de Justicia, seguían los rumores de renuncia de Mariano Cuneo Libarona, pero Karina habría frenado su salida hasta el 10 de diciembre, a la espera de definir su reemplazo.
La hermana del presidente, según trascendió, resiste el ascenso del hombre fuerte de Caputo, el actual viceministro Sebastián Amerio, en un año en el que se vienen negociaciones con el kirchnerismo y resto de la oposición para completar los miembros de la Corte Suprema de Justicia y más de 200 cargos de jueces y fiscales vacantes.
“Sigo como siempre, como asesor, si el presidente no decide otra cosa”, se escuchó decir a Caputo en medio de intensas reuniones con sus colaboradores, cuando se le preguntó si finalmente asumirá al frente de un ministerio o seguirá como asesor contratado.
Según confirmaron fuentes de la Casa Rosada a A24.com, Milei ratificó el esquema de poder del triángulo de hierro que integra el presidente junto a su hermana y el asesor estrella.
Estos días se vio a Martín y a Lule Menem -que casi no se hablan con Caputo- muy activos redefiniendo el esquema de poder que asumirá el ministro del Interior, Diego Santilli, en una reunión que mantuvieron por dos horas en el despacho de Lule Menem tras la reunión de Gabinete.
Una fuente cercana al nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni reconocía que el asesor quedó entre los perdedores del nuevo reparto de poder. Y no descartaban más cambios en las segundas y terceras líneas en las áreas que controla el estratega.
Sin embargo, Milei ratificó a Santiago Caputo como la tercera pata del triángulo de hierro, y seguirá formando parte de la estratégica mesa política nacional donde Milei toma las principales decisiones de gobierno.
El triángulo de hierro y la negociación con los gobernadores
Tras la renuncia de Guillermo Francos, ahora la mesa política nacional además de los Milei y Santiago Caputo, estará integrada por Adorni, Bullrich, Martín Menem y Diego Santilli.
Milei le encargó a Santilli ser el único interlocutor con los gobernadores, y que “escuche a Karina y a Santiago Caputo”. Pero también entrará en el juego de las negociaciones, el ministro de Economía, Luis Toto Caputo que maneja los fondos que reclaman las provincias para la coparticipación, las obras públicas y cajas previsionales, además del traspaso de empresas y organismos que el gobierno pretende privatizar o eliminar de la estructura del Estado nacional.utaria, el presupuesto y más adelante, la previsional.