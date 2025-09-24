Los puntos centrales del salvataje de Trump a Milei para blindar al Gobierno antes de las elecciones

Del primer anuncio de Scott Bessent se desprenden tres puntos:

Swap de U$$ 20.000: los equipos técnicos del Ministerio de Economía y el Banco Central argentino negociaban los mecanismos con los técnicos del Tesoro y del FMI. Por ejemplo, para qué se podrá utilizar y qué sucederá con el swap de monedas ya otorgado por China, en medio de un realineamiento geopolítico que exige Washington de Argentina. Préstamo stand-by con el Fondo de Estabilización Cambiaria: faltaba determinar qué monto será el préstamo que otorgará el Tesoro para que el gobierno de Milei y el BCRA puedan utilizar para intervenir en los mercados y evitar una corrida cambiaria en la campaña electoral. Entre las dudas está la forma de pago y si debe pasar por el aval del Congreso. Compra de bonos de la deuda argentina: Bessent dijo que se activaría después de las elecciones de octubre o en el momento y monto en que se necesite, de acuerdo a las necesidades del gobierno de Milei. No queda claro qué montos de intervención y qué plazos analizan.

Las dudas por la letra chica del paquete de ayuda de Trump

Hasta que se anuncien los detalles precisos de la ayuda, las dudas radican en qué sucederá con el programa firmado con el FMI en abril de este año y si llegaran a haber cambios en las políticas monetaria, cambiaria o tributaria. De esto tenían previsto hablar Milei con Georgieva este miércoles después del discurso del presidente ante la Asamblea General de la ONU, en Nueva York.

La otra pregunta era si sigue igual la política cambiaria con el actual sistema de bandas, con el compromiso del BCRA de intervenir por debajo del piso o por encima del techo, o si puede haber liberación total del mercado cambiario. Inclusive, si se está analizando eliminar todas las restricciones que quedan del cepo al dólar para empresas y turismo.

El último interrogante es qué nivel de intervención permitirá el acuerdo al BCRA.

El apoyo de EE.UU. activó además otros créditos de organismos, como los 4000 millones de dólares que ya anunció el mismo martes el Banco Mundial, que se sumarían a más desembolsos del BID, y la promesa de Bessent de traer inversiones de empresas privadas norteamericanas en áreas clave del país.

Qué va a pasar con el swap de China

swap usa y China.jpg

La Argentina negocia un intercambio de monedas con los Estados Unidos, según lo anunció Scott Bessent. Aún se desconocen las condiciones de la operación, pero hay datos que dan algunas pistas.

“El Tesoro está negociando actualmente con las autoridades argentinas una línea swap de 20.000 millones de dólares con el Banco Central. Trabajamos en estrecha coordinación con el gobierno argentino para evitar una volatilidad excesiva”, añadió el funcionario norteamericano.

El swap otorgado por China a Argentina en 2009 y renovado por Milei por 5000 millones de dólares no es un préstamo, sino un acuerdo entre bancos centrales que permite a dos entidades monetarias intercambiar monedas de sus países por un plazo determinado, con el compromiso de revertir la operación a un tipo de cambio pactado.

El objetivo de estos acuerdos es asegurar liquidez en moneda extranjera y contribuir a la estabilidad del sistema financiero y bancario. Por ejemplo, cuando el país requiere dólares para abastecer la demanda de empresas o entidades locales, su banco central puede recurrir a un swap con la Reserva Federal de Estados Unidos.

La duda es si el Gobierno podrá continuar utilizando el acuerdo con China o si Trump le reclamará, a cambio de la ayuda, cancelar el swap con su principal competidor por el poder geopolítico y comercial en la región.

¿Qué va a pasar con las retenciones al campo?

retencionessojaymaiz.jpg

Los anuncios también generaron dudas sobre qué sucederá con el sistema de cobro de retenciones a las exportaciones agropecuarias (productos primarios) que Milei decidió suspender por este mes, para fomentar la liquidación de dólares del campo.

“Estados Unidos está dispuesto a comprar deuda gubernamental secundaria o primaria y estamos trabajando con el gobierno argentino para poner fin a las exenciones fiscales para los productores de materias primas que conviertan divisas”, fue la frase que hizo ruido entre las entidades agropecuarias mientras se esperaban más definiciones del nuevo plan económico.

Bessent se refirió a lo que algunos interpretaron como un punto de cara a la reforma tributaria que pediría Trump al gobierno argentino para apoyar la llegada de inversiones privadas de empresas norteamericanas y avanzar hacia un tratado de libre comercio.