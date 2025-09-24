En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Economía
Estados Unidos
Swap
Crédito del Tesoro a Milei

El Tesoro de Estados Unidos define un swap con la Argentina de unos US$20.000 millones y la compra de bonos

Es la primera vez que desde el gobierno argentino o estadounidense se habla en concreto de la suma de dinero que la Casa Blanca está dispuesta a dar. La primicia la dio nada menos que Scott Bessent, el secretario del Tesoro norteamericano.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
El apoyo del Tesoro norteamericano ya tiene un número concreto en dólares. (Foto: Presidencia

El apoyo del Tesoro norteamericano ya tiene un número concreto en dólares. (Foto: Presidencia

La suma de dinero que el gobierno norteamericano le dará a la Argentina ya tiene un número muy confiable. Lo anunció como primicia nada menos que Scott Bessent, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos. En un largo mensaje por las redes dijo: "El Tesoro está negociando actualmente con las autoridades argentinas una línea swap de 20.000 millones de dólares con el Banco Central".

Leé también Donald Trump: "Milei tiene mi respaldo completo para la reelección"
La Reunión en Naciones Unidas de Trump con Javier Milei.(Foto Presidencia)

Una cifra muy alta que duplica lo que se especulaba como posible (US$ 10.000 millones) y también al de China, que se habla son unos 5.000 millones de rápida disponibilidad y podría llegar hasta los 12.000 millones.

El comunicado completo dice: "Ayer, @POTUS (por Donald Trump) y yo conversamos extensamente con el presidente @JMilei y su equipo directivo en Nueva York. Como ha declarado el presidente Trump, estamos listos para hacer lo necesario para apoyar a Argentina y al pueblo argentino. Bajo la presidencia de Milei, Argentina ha dado pasos importantes hacia la estabilización. Ha logrado una impresionante consolidación fiscal y una amplia liberalización de precios y regulaciones restrictivas, sentando las bases para el histórico retorno de Argentina a la prosperidad".

mensaje de bessent 20 mil millones de dólares
El secretario del Tesoro norteamericano, habla de un apoyo de 20.000 millones de dólares al gobierno argentino. (Foto: Cuenta de X del Secretario del Tesoro)

El secretario del Tesoro norteamericano, habla de un apoyo de 20.000 millones de dólares al gobierno argentino. (Foto: Cuenta de X del Secretario del Tesoro)

"El @USTreasury está listo para comprar bonos argentinos en dólares y lo hará según las condiciones lo exijan. También estamos preparados para otorgar un importante crédito stand-by a través del Fondo de Estabilización Cambiaria, y hemos mantenido conversaciones activas con el equipo del presidente Milei para hacerlo. El Tesoro está negociando actualmente con las autoridades argentinas una línea swap de 20.000 millones de dólares con el Banco Central. Trabajamos en estrecha coordinación con el gobierno argentino para evitar una volatilidad excesiva. Además, Estados Unidos está dispuesto a comprar deuda gubernamental secundaria o primaria y estamos trabajando con el gobierno argentino para poner fin a las exenciones fiscales para los productores de materias primas que conviertan divisas. Argentina cuenta con las herramientas para derrotar a los especuladores, incluyendo a aquellos que buscan desestabilizar los mercados argentinos con fines políticos. También he estado en contacto con numerosas empresas estadounidenses que planean realizar importantes inversiones extranjeras directas en Argentina en múltiples sectores en caso de un resultado electoral positivo".

"La Administración Trump mantiene un firme apoyo a los aliados de Estados Unidos, y el presidente Trump ha otorgado al presidente Milei un respaldo excepcional a un funcionario extranjero, demostrando su confianza en los planes económicos de su gobierno y la importancia estratégica geopolítica de la relación entre Estados Unidos y Argentina. Inmediatamente después de las elecciones, comenzaremos a trabajar con el gobierno argentino en el pago de sus principales deudas. Seguiré de cerca los acontecimientos y el Tesoro sigue plenamente preparado para hacer lo que sea necesario.

Sin dudas, el mayor respaldo que ha recibido el presidente Javier Milei desde que llegó a la Casa Rosada. Justo para traer calma en uno de los momentos más complejos de la política y economía interna del país.

Noticia en desarrollo...

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
Seguir
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Estados Unidos Swap Préstamos Javier Milei
Notas relacionadas
Otra buena noticia para Milei: el mensaje de Georgieva, titular del FMI, tras la decisión del Tesoro de EE.UU.
Milei convocó al Gabinete y a la mesa política en medio de la confirmación de que negocian un nuevo préstamo con EE.UU.
Alivio en el mercado: subieron las acciones argentinas en Wall Street y cayeron el dólar y el riesgo país
-

Últimas Noticias

Más sobre Economía

Más sobre Economía

Te puede interesar