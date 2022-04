Luis Juez arremetió contra Cristina Kirchner por la fractura de Frente de Todos: "Ella necesita poder colonizar la Justicia"

Y también se refirió a la actitud de Cristina Kirchner: "No podés estar todo el día corriendo el arco a todo el mundo porque no te gusta por donde va la pelota. No se puede estar cambiando y empezando siempre de cero porque no te gusta como sale el resultado. Eso termina cansando y termina destrozando las instituciones de la peor manera. Lo de Cristina es imposible de sostener", afirmó el senador.

"Cristina tiene una conducción tóxica"

Al ser consultado sobre cómo ve la Justicia, Juez fue determinante: "Cristina solamente empatiza con las cuestiones que a ella le interesa. No está peleando por una justicia independiente, quiere que le resuelvan sus problemas. Es la desesperación de una persona con poder para evitar en algún momento tener que rendir cuentas de sus actos".

Luis Juez 22.jpg Luis Juez arremetió contra Cristina Kirchner.

El senador cordobés consideró, además, que la pelea de Alberto con Cristina dejará huellas en la política nacional. "Ella está desesperada, va de una banquina a la otra haciendo cualquier desastre".

Y siguió: "Probablemente Cristina crea que la gente es tonta y no se da cuenta. La gente está realmente desesperada porque no tiene laburo, porque cada vez cobra menos, porque ha cambiado su calidad de vida. El Consejo de la Magistratura no está en la agenda de ningún argentino", enfatizó.

"Cristina tiene una conducción tóxica. No tiene un liderazgo de esos que generan pasión. Ella conduce con el terror. No veo que alguien se anime a decirle algo. Ella avanza porque nadie se le anima. Los problemas de la gente tienen que ver con la necesidad económica. Y Cristina sabe que el 99% de los ciudadanos están con ese tema y se aprovecha" .

Juntos por el Cambio convoca a una marcha el sábado

Varios legisladores de la oposición se sumaron en redes sociales a participar y difundir la convocatoria prevista para el próximo sábado en “Defensa de la República y la Justicia independiente”.

Juez dijo que "el sábado la gente va a marchar indignada porque están viendo que se vienen con un impuestazo a sacarle plata a los únicos tipos que realmente sostienen a este país".

"La marcha del sábado tiene otro objetivo, no es sobre el Consejo de la Magistratura, tiene que ver con cada vez que la política necesita plata se la saca a los mismo tipos de siempre", concluyó Juez.