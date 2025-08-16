Vasta experiencia: Cornejo recordó que Petri fue " dos veces legislador provincial y dos veces legislador nacional ".

". Capacidad de trabajo: Destacó que en el Congreso se ha destacado por su " capacidad de trabajo, su seriedad y su preparación ".

". Compromiso y vocación: Elogió su " gran vocación de servicio y un compromiso profundo con Mendoza y con el país ".

". Confianza en el futuro: Expresó estar "convencido" de que Petri contribuirá a "impulsar los cambios que la Argentina necesita".

"Estoy convencido de que desarrollará esta tarea con la responsabilidad y el profesionalismo que lo caracterizan", concluyó Cornejo en su mensaje de apoyo.

GyfY79mWEAEMCb6 Luis Petri encabezará la boleta de diputados nacionales de LLA en Mendoza.

Patricia Bullrich competirá para ir al Senado

El anuncio de Bullrich candidata a senadora se dio en medio de un cierre de listas. A través de sus redes sociales, la actual ministra de Seguridad confirmó su decisión de competir por una banca en la Cámara Alta bajo el sello de La Libertad Avanza.

“Después de dar todo por la seguridad de los argentinos de bien, la próxima batalla está en el Senado. Allí voy a liderar los cambios que el país necesita para proteger la libertad y blindar todo el esfuerzo que hicimos hasta ahora”, escribió Bullrich.

La funcionaria también apuntó contra quienes buscarían volver al poder: “Me presento como candidata a senadora por CABA para seguir peleando por un país próspero, libre y ordenado… Es momento de decidir: construimos futuro o volvemos al fracaso”.

Embed Donde están las batallas más difíciles, ahí voy a estar poniendo el cuerpo.

Donde se defiende el país que soñamos y debemos construir.

Donde se construye futuro.



Después de dar todo por la seguridad de los argentinos de bien, de recuperar el orden y hacer respetar la Ley, la… pic.twitter.com/yCPQrSTWmQ — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 15, 2025

El presidente Javier Milei no tardó en responder con entusiasmo al anuncio: “Grande Patricia Bullrich dando la lucha en CABA para que avancemos en la pelea por terminar con los kukas”, publicó en X.

El 17 de agosto, fecha en la que se conmemora el paso a la inmortalidad del General José de San Martín, es también el límite legal para la presentación de listas de cara a las elecciones legislativas. Ese día, el presidente Javier Milei tiene previsto colocar una ofrenda floral en la Plaza San Martín y asistir a un homenaje en la Catedral Metropolitana.