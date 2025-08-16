En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Luis Alfonso Petri
Alfredo Cornejo
Cierre de listas

Luis Petri encabezará la boleta de diputados nacionales de LLA en Mendoza

Alfredo Cornejo confirmó en sus redes sociales que el ministro de Defensa competirá en octubre por una banca en la Cámara baja.

Luis Petri encabezará la boleta de diputados nacionales de LLA en Mendoza. 

Luis Petri encabezará la boleta de diputados nacionales de LLA en Mendoza. 

La confirmación de Patricia Bullrich candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires no llegó sola. Su par en Defensa, Luis Petri, también formalizó su postulación para encabezar la lista de diputados nacionales por Mendoza, según lo anunció Alberto Conejo.

Leé también El duro mensaje de Karina Milei tras el cierre de listas bonaerenses: "Acá no se viene a especular"
Karina Milei rompió el silencio por primera vez desde la polémica por el cierre de listas de candidatos en la provincia de Buenos Aires. Foto: Archivo.

El gobernador de Mendoza anunció que Petri, se presentará como candidato en la lista de diputados nacionales por La Libertad Avanza en Mendoza. A través de su cuenta personal en la red social X, Cornejo destacó la experiencia legislativa de Petri y su vínculo con la provincia y el país.

Quiero felicitar a @luispetri por asumir el desafío de encabezar la lista a diputado nacional de nuestro frente. Su trayectoria lo respalda, fue dos veces legislador provincial y dos veces legislador nacional, siempre con una gran vocación de servicio y un compromiso profundo con Mendoza y con el país”, expresó el mandatario mendocino, en medio del cierre de listas de cara a las próximas elecciones legislativas.

Embed

Elogios a la trayectoria y el profesionalismo

En su mensaje, Cornejo destacó las cualidades de Petri y se mostró confiado en el rol que desempeñará en el Congreso para impulsar la agenda de su espacio político. El exgobernador subrayó varios puntos de la carrera del flamante candidato.

  • Vasta experiencia: Cornejo recordó que Petri fue "dos veces legislador provincial y dos veces legislador nacional".
  • Capacidad de trabajo: Destacó que en el Congreso se ha destacado por su "capacidad de trabajo, su seriedad y su preparación".
  • Compromiso y vocación: Elogió su "gran vocación de servicio y un compromiso profundo con Mendoza y con el país".
  • Confianza en el futuro: Expresó estar "convencido" de que Petri contribuirá a "impulsar los cambios que la Argentina necesita".

"Estoy convencido de que desarrollará esta tarea con la responsabilidad y el profesionalismo que lo caracterizan", concluyó Cornejo en su mensaje de apoyo.

GyfY79mWEAEMCb6
Luis Petri encabezar&aacute; la boleta de diputados nacionales de LLA en Mendoza.&nbsp;

Luis Petri encabezará la boleta de diputados nacionales de LLA en Mendoza.

Patricia Bullrich competirá para ir al Senado

El anuncio de Bullrich candidata a senadora se dio en medio de un cierre de listas. A través de sus redes sociales, la actual ministra de Seguridad confirmó su decisión de competir por una banca en la Cámara Alta bajo el sello de La Libertad Avanza.

Después de dar todo por la seguridad de los argentinos de bien, la próxima batalla está en el Senado. Allí voy a liderar los cambios que el país necesita para proteger la libertad y blindar todo el esfuerzo que hicimos hasta ahora”, escribió Bullrich.

La funcionaria también apuntó contra quienes buscarían volver al poder: “Me presento como candidata a senadora por CABA para seguir peleando por un país próspero, libre y ordenado… Es momento de decidir: construimos futuro o volvemos al fracaso”.

Embed

El presidente Javier Milei no tardó en responder con entusiasmo al anuncio: “Grande Patricia Bullrich dando la lucha en CABA para que avancemos en la pelea por terminar con los kukas”, publicó en X.

El 17 de agosto, fecha en la que se conmemora el paso a la inmortalidad del General José de San Martín, es también el límite legal para la presentación de listas de cara a las elecciones legislativas. Ese día, el presidente Javier Milei tiene previsto colocar una ofrenda floral en la Plaza San Martín y asistir a un homenaje en la Catedral Metropolitana.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Luis Alfonso Petri Alfredo Cornejo Mendoza Patricia Bullrich
Notas relacionadas
Se tensan las negociaciones entre LLA y el PRO a días del cierre de listas para las elecciones de octubre
Milei reunió 4 horas al Gabinete antes del cierre de listas para las elecciones de octubre
La tragedia del fentanilo y la crisis del dólar: ¿dos cisnes negros a horas del cierre de listas y el lanzamiento de la campaña?

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar