Política
Patricia Bullrich
Candidata
ELECCIONES OCTUBRE

Patricia Bullrich anunció su candidatura como senadora en CABA

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó que será candidata en las elecciones nacionales de octubre a senadora por la Ciudad de Buenos Aires. Así, La Libertad Avanza anuncia a quien encabezará su lista ese distrito.

Bullrich será la primera candidata de LLA en las elecciones de octubre en CABA. (Foto: redes sociales).

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó esta tarde que será candidata en las elecciones nacionales de octubre a senadora por la Ciudad de Buenos Aires. Así, La Libertad Avanza (LLA) anuncia a quien encabezará su lista.

Leé también Patricia Bullrich estalló contra Kicillof por echar a 24 policías bonaerenses y lanzó una dura acusación
Patricia Bullrich cruzó a Axel Kicillof por echar a 24 policías bonaerenses

"Me presento como candidata a senadora por CABA para seguir peleando por un país próspero, libre y ordenado, dentro de La Libertad Avanza y bajo el liderazgo de Javier Milei. Es momento de decidir: construimos futuro o volvemos al fracaso", confió la ministra en su cuenta de la red social X y confirmó de manera oficial lo que ya venían deslizando los dirigentes de LLA.

PATRICIA BULLRICH SERÁ CANDIDATA A SENADORA POR LA CIUDAD
En el inicio de su mensaje, la funcionaria manifestó: "Donde están las batallas más difíciles, ahí voy a estar poniendo el cuerpo. Donde se defiende el país que soñamos y debemos construir. Donde se construye futuro. Después de dar todo por la seguridad de los argentinos de bien, de recuperar el orden y hacer respetar la ley, la próxima batalla está en el Senado".

"Allí voy a liderar los cambios que el país necesita y que dependen del Congreso, para proteger la libertad y blindar todo el esfuerzo que hicimos hasta ahora", aseguró y destacó que ese "esfuerzo que hace cada uno, con valentía y esperanza, nos mantiene firmes para superar esta etapa y dejar atrás a quienes nos hundieron en el desorden, la delincuencia y la pobreza".

En referencia a la oposición, objetó: "Esos inútiles y corruptos quieren destruir todo para volver al poder. No les importa la gente ni el país. Pero no vamos a dejar que se lleven puesto todo el trabajo hecho.

La interacción con Milei

El presidente Javier Milei se hizo eco del anuncio y respondió la publicación de su ministra: “VAAAAAAAAMOOOOOO...!!! Grande, Patricia Bullrich dando la lucha en CABA para que avancemos en la pelea por terminar con los kukas...”, celebró.

La ministra, a la vez, agradeció: “Vamos por las reformas que faltan y blindar lo que ya tenemos. VLLC, Presidente!”.

A fines del mes pasado, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos fue el primero en postular públicamente a Bullrich en una entrevista con Luis Novaresio, emitida por A24. Al reflexionar sobre la posibilidad que la ministra salga de la cartera de Seguridad para arribar al Congreso, Francos comentó: “Creo que sí, por varios motivos. Es una dirigente que ha sumado mucho prestigio como ministra de Seguridad, que es reconocida”.

Además, consideró que una buena elección la posicionaría no solo para la jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sino que barajó la posibilidad de que integre la fórmula presidencial Milei-Bullrich para 2027.

