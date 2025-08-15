Patricia Bullrich anunció su candidatura como senadora en CABA

En referencia a la oposición, objetó: "Esos inútiles y corruptos quieren destruir todo para volver al poder. No les importa la gente ni el país. Pero no vamos a dejar que se lleven puesto todo el trabajo hecho.

La interacción con Milei

El presidente Javier Milei se hizo eco del anuncio y respondió la publicación de su ministra: “VAAAAAAAAMOOOOOO...!!! Grande, Patricia Bullrich dando la lucha en CABA para que avancemos en la pelea por terminar con los kukas...”, celebró.

La ministra, a la vez, agradeció: “Vamos por las reformas que faltan y blindar lo que ya tenemos. VLLC, Presidente!”.

A fines del mes pasado, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos fue el primero en postular públicamente a Bullrich en una entrevista con Luis Novaresio, emitida por A24. Al reflexionar sobre la posibilidad que la ministra salga de la cartera de Seguridad para arribar al Congreso, Francos comentó: “Creo que sí, por varios motivos. Es una dirigente que ha sumado mucho prestigio como ministra de Seguridad, que es reconocida”.

Además, consideró que una buena elección la posicionaría no solo para la jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sino que barajó la posibilidad de que integre la fórmula presidencial Milei-Bullrich para 2027.