De hija a madre

La tremenda promesa de Daniela De Lucía de Gran Hermano a su mamá tras la muerte de su papá

Daniela de Lucía le hizo una promesa muy especial a su mamá en caso de ganar Gran Hermano, un gesto cargado de amor y significado que nació en medio del dolor por la reciente muerte de su padre.

5 mar 2026, 21:03
Hace una semana, Daniela de Lucía recibió en Gran Hermano la noticia que nadie quiere recibir: la muerte de un padre. Pese a que él ya atravesaba un delicado momento de salud, aceptar que ya no va a estar acompañándote a tu lado es una realidad que golpea con una fuerza difícil de explicar.

En medio del aislamiento de la casa, donde las emociones suelen vivirse con mayor intensidad, la noticia cayó como un baldazo de realidad. Porque más allá del juego, de las cámaras y de la competencia, hay sentimientos que lo atraviesan todo. La pérdida de un padre deja un vacío imposible de llenar, una ausencia que se siente en los pequeños recuerdos, en las palabras que quedaron pendientes y en el abrazo que ya no podrá darse.

Desde ese momento se multiplicaron las teorías y presunciones sobre su futuro en el reality. Aunque lo verdaderamente importante yacía en transitar el duro golpe. Luego de unos días, aceptó la propuesta de reinsertarse en la competencia y lo hizo con una sonrisa en su rostro.

daniela de lucia gran hermano

Qué le prometió Daniela de Lucía a su mamá

Este 5 de marzo, Leo Piccioli, marido de Daniela visitó el piso de A la tarde (América TV) y aportó datos desconocidos sobre la negociación para que vuelva a la casa. “La producción le preguntó si le interesaba volver. Ella pensaba que no podía”, contó y añadió: “El problema no era despedir al papá, sino no acompañar a la mamá. Es una despedida hace años, no era el papá en los últimos meses ”.

Luis Bremer le consultó respecto a una intimidad: “¿Cómo fue la charla con la mamá?”. En ese sentido, la pareja de la famosa narró: “ Para ella fue…estuvo cincuenta años con Daniel, fue un golpe de agua fría. La mamá primero miedo a enfrentar el futuro sola, después lo trabajamos ”.

En ese sentido, se supo el consejo que le transmitió la progenitora a : “La mamá es muy buena, es hija única y le dijo ‘mirá esto es un por única para vos ’”. Así llegó la revelación del juramento de la participante: “Daniela le preguntó qué le gustaría conocer del mundo y ella dijo que le encantaría conocer París. Así Dani le prometió ‘cuando yo salga te llevo a París’. Con la plata de ganar Gran Hermano”.

