La Argentina solicitó cuatro medidas provisionales, entre ellas suspender las perforaciones, impedir nuevas autorizaciones y evitar que el Reino Unido utilice información de exploración en perjuicio de los derechos argentinos.

Los dos escenarios que espera el Gobierno y las sanciones a más de 60 empresas

Durante la entrevista con A24, Quirno explicó cuáles son las dos posibilidades que pueden surgir de la resolución del Tribunal del Mar. "Lo que puede pasar mañana es básicamente que el tribunal acepte darnos estas medidas provisionales que nosotros estamos pidiendo, que son básicamente unas medidas cautelares para que frene el proceso de explotación de petróleo y o que el tribunal decida que no tiene la competencia para decidir sobre este tema. Y que, por lo tanto, no dé esas medidas provisionales", detalló.

En caso de que el organismo rechace el pedido, el canciller aclaró que se trataría de una decisión procesal que no afectaría los derechos de las partes ni la cuestión de fondo. "De todas maneras, esa es una decisión, como estamos diciendo recién, solamente procesal, que no tiene impacto ni sobre los derechos de las partes, ni sobre el tema de soberanía", señaló.

También recordó que la Argentina inició a fines de septiembre un arbitraje internacional contra el Reino Unido en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). "Independientemente del resultado, el arbitraje, que es el tema al que nosotros nos hemos presentado ante la CONVEMAR, continúa", remarcó.

Para Quirno, la presentación representa un antecedente importante porque es la primera vez que la Argentina lleva al Reino Unido ante un tribunal internacional por este tema. "Hemos obligado también a reconocer que hay una disputa de soberanía y que también lo que sucede después es que el Reino Unido haya tenido que presentarse y defenderse, porque recordemos que durante todo este tiempo la estrategia del Reino Unido ha sido ignorar el tema", sostuvo.

Sin embargo, el canciller insistió en que la estrategia argentina no depende exclusivamente de la resolución que se conozca en Hamburgo. "Argentina, principalmente nuestra estrategia no empieza ni termina en Hamburgo. En Hamburgo lo que estamos haciendo es un arbitraje con el Reino Unido con respecto a la explotación petrolera", afirmó.

Las medidas sancionatorias

En ese sentido, confirmó que el Gobierno avanza con medidas sancionatorias contra las compañías que participan de la iniciativa. "Estamos en el proceso de sancionar a más de 60 empresas, incluyendo los proveedores que están ayudando a estos operadores ilegítimos, también a sus directivos y a sus accionistas", precisó.

El funcionario explicó que esas medidas se apoyan en la legislación vigente y mencionó que el Gobierno busca actualizarla mediante la Ley de Soberanía Nacional. También señaló que el desarrollo energético argentino, especialmente Vaca Muerta, representa una herramienta para desalentar la participación de empresas en el proyecto petrolero de las islas.

"Muchas de las empresas que están operando en la Argentina ven con mucha preocupación si están operando en Malvinas. Y entonces hoy tienen que elegir entre una oportunidad, además de ser muchísimo más pequeña y legítima en las Islas Malvinas, o operar en la Argentina con todas las seguridades de la ley y una oportunidad muchísimo más grande", explicó.

Quirno aseguró que varias compañías ya decidieron retirarse del proyecto y mencionó las dificultades que Navitas comunicó públicamente con algunos de sus contratistas. "Hay varios proveedores que ya han hecho públicos sus anuncios, la propia Navitas ha hecho públicamente en la bolsa que ellos están teniendo dificultades con ciertos contratistas", indicó.

Finalmente, el canciller volvió a destacar que la decisión del Tribunal del Mar será una instancia dentro de una estrategia más amplia del Gobierno. "Y eso es lo que Argentina persigue con esta estrategia", concluyó.