Política
Manuel Adorni
Diego Santilli
Reacomodamiento en el Gabinete

Adorni encabezará su primera reunión de Gabinete tras la designación de Santilli como ministro del Interior

El nuevo jefe de Gabinete confirmó que el encuentro será este lunes. Además, le dio la bienvenida a Santilli y destacó que su incorporación marca una nueva etapa.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció que este lunes por la mañana encabezará su primera reunión de Gabinete tras asumir el cargo, en un encuentro que tendrá lugar a las 9:30 en la Casa Rosada.

La convocatoria se da horas después de que el presidente Javier Milei confirmara la designación de Diego Santilli como nuevo ministro del Interior, en reemplazo de Guillermo Francos, quien había pasado a ocupar la Cancillería.

Bienvenido Diego Santilli como nuevo Ministro del Interior de la Nación. Gran elección para esta etapa donde la prioridad es avanzar en las reformas que la Argentina necesita para seguir transitando el camino hacia la prosperidad. Mañana 9:30 horas tendremos reunión de Gabinete”, escribió Adorni en su cuenta oficial de X (ex Twitter).

Sobre su designación, el vocero presidencial confirmó que será oficializada este lunes y que jurará el miércoles.

“El lunes será oficializada mi designación y el miércoles juraré como jefe de Gabinete. Le da el paso a que el Presidente tome las mejores decisiones con libertad absoluta”, aclaró.

Sobre su reemplazo de Guillermo Francos, quien pasó a ocupar la Cancillería, Adorni sostuvo que el movimiento responde a una “transición natural” dentro del equipo de gobierno. “Había un ciclo cumplido. Ahora comienza una nueva etapa, con la idea de consolidar el rumbo económico y político del país”, afirmó.

En ese sentido, Manuel Adorni, confirmó que el Gobierno nacional impulsará en los próximos meses un paquete de reformas laborales, impositivas y judiciales, con una impronta de diálogo federal y búsqueda de consensos políticos.

En una entrevista con Radio Mitre, el hasta ahora vocero presidencial destacó que esta nueva etapa “marca un cambio estructural en el Gobierno” y sostuvo que su llegada a la Jefatura de Gabinete representa “una gestión federal y de consensos”.

“No va a haber nada más federal que esta etapa, donde vamos a discutir todas las leyes con las provincias y el Congreso. Vamos a trabajar para lograr acuerdos que cambien de verdad a la Argentina”, afirmó Adorni.

Reconfiguración en la Casa Rosada

La reunión de Gabinete de este lunes estará marcada por la nueva dinámica interna tras los recientes cambios. Además de Adorni y Santilli, participarán los ministros Luis Caputo (Economía), Patricia Bullrich (Seguridad), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Sandra Pettovello (Capital Humano), Guillermo Francos (Relaciones Exteriores) y Mario Russo (Salud), entre otros.

En el encuentro se espera definir la agenda legislativa de noviembre, las próximas medidas económicas y el calendario político que incluirá nuevos viajes del Presidente al exterior.

