Adorni encabezará su primera reunión de Gabinete tras la designación de Santilli como ministro del Interior

“El lunes será oficializada mi designación y el miércoles juraré como jefe de Gabinete. Le da el paso a que el Presidente tome las mejores decisiones con libertad absoluta”, aclaró.

Sobre su reemplazo de Guillermo Francos, quien pasó a ocupar la Cancillería, Adorni sostuvo que el movimiento responde a una “transición natural” dentro del equipo de gobierno. “Había un ciclo cumplido. Ahora comienza una nueva etapa, con la idea de consolidar el rumbo económico y político del país”, afirmó.

En ese sentido, Manuel Adorni, confirmó que el Gobierno nacional impulsará en los próximos meses un paquete de reformas laborales, impositivas y judiciales, con una impronta de diálogo federal y búsqueda de consensos políticos.

En una entrevista con Radio Mitre, el hasta ahora vocero presidencial destacó que esta nueva etapa “marca un cambio estructural en el Gobierno” y sostuvo que su llegada a la Jefatura de Gabinete representa “una gestión federal y de consensos”.

“No va a haber nada más federal que esta etapa, donde vamos a discutir todas las leyes con las provincias y el Congreso. Vamos a trabajar para lograr acuerdos que cambien de verdad a la Argentina”, afirmó Adorni.

Reconfiguración en la Casa Rosada

La reunión de Gabinete de este lunes estará marcada por la nueva dinámica interna tras los recientes cambios. Además de Adorni y Santilli, participarán los ministros Luis Caputo (Economía), Patricia Bullrich (Seguridad), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Sandra Pettovello (Capital Humano), Guillermo Francos (Relaciones Exteriores) y Mario Russo (Salud), entre otros.

En el encuentro se espera definir la agenda legislativa de noviembre, las próximas medidas económicas y el calendario político que incluirá nuevos viajes del Presidente al exterior.