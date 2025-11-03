El expresidente Mauricio Macri respaldó la designación de Diego Santilli como nuevo ministro del Interior y aseguró que su incorporación “será clave para articular con los gobernadores en la etapa de reformas”.
El expresidente celebró el desembarco de Santilli en el Gobierno nacional como ministro del Interior y destacó su capacidad para articular con los gobernadores en una etapa clave del Gobierno.
Mauricio Macri felicitó a Diego Santilli y elogió la decisión de Milei, tras criticar la designación de Adorni.
El expresidente Mauricio Macri respaldó la designación de Diego Santilli como nuevo ministro del Interior y aseguró que su incorporación “será clave para articular con los gobernadores en la etapa de reformas”.
El mensaje, publicado este domingo en su cuenta de X (ex Twitter), llega apenas dos días después de que el líder del PRO cuestionara el reemplazo de Guillermo Francos por Manuel Adorni como jefe de Gabinete, una decisión que calificó como “desacertada”.
“Quiero felicitar a Diego Santilli por su designación como nuevo ministro del Interior. Es una incorporación muy positiva para el Gobierno. Como dirigente del PRO de gran experiencia, confío en que, en este momento clave, podrá articular con los gobernadores la implementación de las reformas que necesitamos. Esta es una gran oportunidad para el futuro de la Argentina que todos queremos que salga bien”, escribió el exmandatario.
El texto se publicó poco después de que el presidente Javier Milei confirmara oficialmente la incorporación del “Colo” al Gabinete nacional, marcando un gesto de apertura hacia el PRO en medio de la búsqueda de acuerdos políticos para avanzar con su agenda legislativa.
Desde el entorno de Macri interpretaron el mensaje como una señal de apoyo institucional, aunque también remarcaron que no implica un acuerdo político integral entre el expresidente y el jefe de Estado.
Santilli, que recientemente ganó las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires dentro de la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO en reemplazo de José Luis Espert, asumirá un papel central: ser el interlocutor directo con los gobernadores y con el Congreso, en un contexto de negociaciones por las reformas estructurales que impulsa el Gobierno.
Desde el oficialismo destacaron que tiene buena relación con la mayoría de los mandatarios provinciales, aunque su vínculo con el bonaerense Axel Kicillof es tenso, tras haberlo enfrentado en tres comicios, de los cuales ganó dos.
“Tenemos ministro del Interior. Bienvenido, Colo Santilli. Diego será quien llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para articular los consensos necesarios para las reformas que vienen. ¡Viva la libertad, carajo!”, escribió Milei en X, confirmando el nombramiento con su habitual estilo.
Pocos minutos después del anuncio, el PRO emitió un comunicado oficial celebrando la decisión presidencial. “La incorporación de Diego Santilli es una gran noticia para el país y una oportunidad para fortalecer la gestión y el diálogo con las provincias. Confiamos en que su experiencia y compromiso serán fundamentales para avanzar en las
El respaldo a Diego Santilli contrasta con el tono que Mauricio Macri utilizó apenas 24 horas antes para cuestionar la llegada de Manuel Adorni al frente de la Jefatura de Gabinete, en reemplazo de Guillermo Francos.
“La salida de un hombre con capacidad y equilibrio como Guillermo Francos, para ser reemplazado por otro sin experiencia, no parece ser una buena noticia”, escribió el exmandatario el sábado en un extenso posteo.
Macri consideró que la decisión “fue desacertada” y lamentó que no se hubiera designado en ese cargo a Horacio Marín, presidente de YPF y hombre de su confianza, a quien calificó como “idóneo, técnico y con capacidad de conducción y coordinación de equipos”.
“El jefe de Gabinete de Ministros es una figura esencial: coordina los equipos políticos y de gestión en torno a una agenda y una estrategia. A esta decisión, a mi juicio desacertada, se suma la falta de resolución de las disputas internas del Gobierno, claves en la hoja de ruta del futuro”, añadió el líder del PRO.
Dos días antes del nombramiento de Santilli, Macri y Milei se habían reunido en la Quinta de Olivos, en un encuentro calificado como “cordial, pero sin acuerdos concretos”.
El expresidente reveló luego en redes que la charla no derivó en definiciones para “reforzar los equipos de Gobierno” y que su objetivo era “aportar ideas para la segunda etapa de gestión”.
“La idea era pensar la mejor manera de fortalecer los equipos y prepararse para esta nueva fase, pero no logramos consensos”, admitió Macri, dejando entrever cierto desencuentro con el libertario.