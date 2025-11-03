En vivo Radio La Red
Milei encabeza la primera reunión de Gabinete con Adorni como ministro coordinador y Santilli en Interior

Tras la renuncia de Guillermo Francos, Milei presenta al nuevo jefe de Gabinete y al ministro del Interior. Siguen las dudas sobre más cambios y el rol del asesor Santiago Caputo.

por Stella Gárnica |
Javier Milei encabeza la primera reunión de Gabinete tras la renuncia de Guillermo Francos

Javier Milei encabeza la primera reunión de Gabinete tras la renuncia de Guillermo Francos, con Manuel Adorni como jefe de ministros y Diego Santilli en Interior. Foto: Presidencia.

El presidente Javier Milei llegó este lunes a las 9 de la mañana a la Casa Rosada para encabezar la primera reunión de Gabinete tras la intempestiva renuncia de Guillermo Francos el viernes a la noche.

Leé también La historia secreta detrás de la salida de Francos: el rol de Karina y Santiago Caputo, y la primera crisis de palacio de Milei
Javier Milei: del mejor gabinete de la historia a la crisis desatada por la renuncia de Guillermo Francos. El ascenso de Adorni y Santiago Caputo. 

El encuentro, que se desarrollaba desde las 9,30 en el Salón Eva Perón del primer piso de la Casa de Gobierno, fue convocado por el nuevo jefe de Gabinete y ex vocero, Manuel Adorni, que asumirá en los próximos días oficialmente en reemplazo de Francos.

Adorni fue el primero en llegar a la explanada de la calle Balcarce 50, seguido por el designado ministro del Interior, Diego Santilli, quien asumirá esta semana formalmente en reemplazo del también renunciante Lisandro Catalán.

Diego Santilli ingresando a la Casa Rosada cuando todavía era candidato a diputado nacional por LLA-PRO. Ahora su lugar en el Congreso lo ocupará Miguel Torres, candidato de LLA de Ezeiza.

Según pudo confirmar A24.com, participaban del encuentro los ministros de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, de Salud, Mario Lugones, de Capital Humano, Sandra Pettovello; de Economía, Luis Caputo, de Seguridad, Patricia Bullrich, de Defensa, Luis Petri y el último en llegar fue el ministro de justicia, Mariano Cúneo Libarona.

Estos últimos fueron electos como senadora y diputado nacional y restaba que Milei confirme si dejarán sus cargos el 10 de diciembre para asumir en sus bancas y quienes serán sus reemplazos, en el remozado gabinete libertario.

Completaban la nómina de asistentes la secretaria General de Presidencia, Karina Milei, el asesor Santiago Caputo, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

El único que faltó a la cita fue el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, de viaje en Madrid.

La novedad fue que al ingresar cada ministro fue fotografiado posando en el Salón de los Bustos.

Noticia en Desarrollo...

