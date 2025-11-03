Milei encabeza la primera reunión de Gabinete con Adorni como ministro coordinador y Santilli en Interior

Estos últimos fueron electos como senadora y diputado nacional y restaba que Milei confirme si dejarán sus cargos el 10 de diciembre para asumir en sus bancas y quienes serán sus reemplazos, en el remozado gabinete libertario.

Completaban la nómina de asistentes la secretaria General de Presidencia, Karina Milei, el asesor Santiago Caputo, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

El único que faltó a la cita fue el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, de viaje en Madrid.

La novedad fue que al ingresar cada ministro fue fotografiado posando en el Salón de los Bustos.

