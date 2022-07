Manzur se muestra firme en el cargo y ratifica que habrá medidas cuando regrese Batakis de EE.UU.

“Cada dólar que tiene el país lo queremos invertir en más producción y trabajo argentino”, sostuvo sobre la evolución del dólar. “El gran desafío del Gobierno Nacional es seguir avanzando en esa dirección” y recordó además a Eva Perón, en el 70° aniversario de su fallecimiento.

Manzur y los rumores de cambios de gabinete

Jefe de Gabinete, Juan Manzur y presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa..jfif

En medio de una ola de rumores sobre cambios de gabinete que estaría negociando el presidente Alberto Fernández con la vicepresidenta Cristina Kirchner y el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, a quien se lo menciona como posible recambio del jefe de Gabinete, fuentes cercanas a Manzur admitieron a A24.com que "son fuertes los rumores" pero que por ahora "no hay nada definido".

De hecho, según pudo saber este portal, el equipo del jefe de Gabinete trabaja en estos momentos preparando el informe de gestión que tiene previsto brindar Manzur los primeros días de agosto en la Cámara de Diputados.

El lunes fuentes del Gobierno cercanas a Alberto Fernández habían hecho correr el rumor de un inminente ingreso de Massa en reemplazo de Manzur en la jefatura de Gabinete, en el marco de distintas alternativas de cambios de Gabinete que incluían la posibilidad de Manzur pasando a Cancillería y el actual ministro de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero, incorporándose en un cargo en la Secretaría General de Presidencia, muy cercano al despacho presidencial.

También los rumores volvieron a mencionar al jefe de la AFI, Agustín Rossi, para otro cargo de ministro, pero por ahora, admiten las fuentes, forman parte de negociaciones que llevan adelante en la cúpula del Frente de Todos y que esperan como siempre, una respuesta de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Desde el entorno cercano a Massa, eran cautos y mantuvieron esta vez un estricto silencio de radio, mientras voces críticas del Frente Renovador, descreían de la posibilidad de que el presidente de la Cámara de Diputados acepte asumir el riesgo teniendo en cuenta la dura interna y cortocircuitos políticos entre albertismo y kirchnerismo que termina paralizando la gestión.

No es la primera vez que suena Massa como recambio de Manzur: ese mismo rumor surgió el fin de semana del 2 de julio cuando presentó su renuncia el ex ministro de Economía, Martín Guzmán, y Massa puso condiciones de manejar los principales resortes del área económica, como jefe de gabinete o un superministerio que incluya poner un reemplazante en el Banco Central. Pero esas condiciones no fueron aceptadas en ese momento por Alberto Fernández ni Cristina Kirchner, que desistieron de darle todo el poder al presidente de Diputados, que ahora vuelve a sonar fuerte para sumarse al Gabinete, pero sin plazos confirmados.

Desde el Gobierno ayer el ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, confirmaba lo que Batakis dijo a cada gobernador e intendente y ante el FMI: que espera navegar entre turbulencias cambiarias y financieras hasta el mes de septiembre, cuando el gobierno deje de gastar dólares en importación de energía, al bajar la demanda de gas cuando empiece a levantar las temperaturas, por la primavera.

De nuevo, agosto y septiembre suenan como meses claves para el futuro de la coalición de gobierno.

Manzur destacó las gestiones de Batakis en Estados Unidos

batakis georgieva.jpeg

Luego de los comunicados formales del FMI y el ministerio de Economía, Manzur destacó la promesa de Silvina Batakis en Washington de cumplir el acuerdo que implica continuar el ajuste fiscal prometido por Guzmán. El titular de ministros Juan Manzur celebró el descenso del dólar blue registrado el lunes, y aseguró que el Gobierno trabaja en estabilizar la macroeconomía.

"Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcanza para estabilizar la macroeconomía. Ayer felizmente, todos sabemos, hubo un descenso marcado de los dólares financieros y el blue. Todos los días vamos a seguir trabajando. Cada dólar que tenemos lo queremos invertir en producción y en trabajo y ese es el gran desafío", expresó Manzur previo a su ingreso a Casa Rosada.

Por otro lado, reveló que el presidente y el titular del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, mantienen contacto permanente con Batakis, y señaló que tras su retorno al país, continuarán trabajando en medidas para combatir la inestabilidad cambiaria, que podrían ser anunciadas este miércoles.

En torno a la agenda oficial, Manzur se volvió a mostrar activo en su despacho pegado al presidente en la Casa Rosada, y recibía a directivos de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA). Al mediodía viaja junto a Alberto Fernández a Chapadmalal a la inauguración del Hotel 6 en la Unidad Turística del Estado como parte de los actos recordatorios por el 70° aniversario de la muerte de Eva Perón.

Por la tarde, Manzur se reúne con el ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, y luego tiene previsto visitar Florencio Varela, donde tiene previsto reunirse con el intendente, Andrés Watson, y el diputado nacional Julio Pereyra del PJ.

Mientras tanto, sigue el debate interno sobre las medidas que tomará el Gobierno para intentar convencer al campo que liquide los 20.000 millones de dólares de soja que retiene en silos, según advirtió la semana pasada el presidente Alberto Fernández y que derivó en un endurecimiento de los reclamos de legisladores y movimientos sociales y sindicales kirchneristas que anunciaron para este sábado -día en que se inaugura formalmente la Exposición Rural en Palermo- contra los productores agropecuarios a los que acusan de querer "desestabilizar y generar un golpe de mercado" contra el presidente.