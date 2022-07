Marcelo D'Alessandro disparó contra el Gobierno en Animales Sueltos: "La gente no da más"

En ese sentido, el ministro de Seguridad señaló: "Se generó un esquema muy perverso. Tenemos alrededor de 700 marchas que se han dado desde principio de año acá en la Ciudad de Buenos Aires y a medida que vas evaluando las marchas ves cómo van creciendo en volumen de gente. Los referentes de esas organizaciones no son afines al Gobierno alguno de ellos, son parte del Gobierno. Hoy tenés funcionarios que son referentes de esas organizaciones que son los que entregan los planes", aseguró.

Embed

Marcelo D'Alessandro en Animales Sueltos: "La gente hoy no da más"

Sobre su visión del país, D'Alessandro opinó: "Hoy la gente no es que no llega a fin de mes, no llega al fin de semana. Tenemos un gobierno que no tiene rumbo. La gente sale a la calle desesperada y después tenés los irresponsables como Grabois que van a dejar la sangre. Tenes otros referentes que son más irresponsables. Ingresaron a supermercados en diferentes lugares. Hay una combinación de cosas muy explosivas donde todas las mechas están prendidas".

Al ser consultado sobre las constantes marchas que hay en la Ciudad de Buenos Aires y en distintos puntos del país, dijo: "Cada vez que hay una marcha los únicos que hablamos somos los ministros de Seguridad. Las marchas son por falta de energía, por falta de comida, por falta de trabajo. Ningún ministro de esa cartera habla. La gente hoy no da más. No tenemos rumbo y la crisis parece profundizarse. La inseguridad nos hizo perder la libertad", concluyó D'Alessandro.