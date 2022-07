Video: Raúl Castells irrumpió en un supermercado para reclamar comida

Embed

“Les pedimos a los empleados de seguridad que llamen a sus gerentes, porque el objetivo no es perturbar al supermercado, sino reclamarle al Gobierno nacional que alguien tiene que prestar atención ante la necesidad y la miseria que hay”, afirmó a los gritos.

El episodio se calmó tras la llegada de funcionarios del área de Desarrollo Social santafesino, quienes pautaron una reunión para el miércoles para deliberar al respecto.

Tras la polémica, Castells dialogó con distintos programas radiales. “Nuestro movimiento nunca ha llamado a los saqueos. Hemos pedido que ayuden a mantener los comedores. Les reclamo a las cadenas de hipermercado que tienen niveles de ganancias”.

En ese sentido, recalcó que "no hubo saqueo, no hubo extorsión. Se está llamando la atención porque no se puede aceptar que el Gobierno empuje a los saqueos”, indicó en referencia a las medidas económicas adoptadas por la administración de Alberto Fernández.

Más tarde, se quejó de que “el Gobierno decidió que se suspendieran las comidas en los comedores”.

“Es la primera vez que desde el Estado nos dicen que no entregarán los alimentos. Alguien tiene que prestar atención a la miseria que hay", sentenció Castells.