Marcelo D'Alessandro pidió licencia como ministro de seguridad porteño

Según pudo saber A24.com, el cargo quedaría provisoriamente ocupado por Felipe Miguel, actual jefe de gabinete porteño.

En conferencia de prensa, al momento de presentar un nuevo mapa del delito de la Ciudad, el titular de la cartera de Justicia y Seguridad aseguró ser víctima de "grupos de tareas de Inteligencia que se dedican a violar la intimidad y la libertad de cada uno" y denunció que "quieren crear un caos institucional".

Embed

Las palabras de Marcelo D'Alessandro al anunciar que pide licencia

Soy víctima de grupos de tarea que realizan inteligencia sobre las personas, donde violan la intimidad de las personas, no solamente realizan eso, sino que montan situaciones que no son reales. Editan situaciones para no hacerlas verdaderas, y no importa ya qué es verdad o qué es mentira: quieren crear el escándalo.

En función de eso, yo estoy más firme que nunca porque me guía la convicción desde que renuncié a mi banca de Diputados. Me decían que estaba loco y no, yo quería volver a lo que me críe. Tengo 47 años, jugábamos a la pelota en la calle y hoy los chicos ni siquiera saben andar en bicicleta porque los buenos están adentro de las rejas y los malos están afuera.

Trabajamos para revertir esa situación. Lo estamos logrando. Uno elige lo que hace, pero la familia no. La familia acompaña. Y la verdad es que necesito tomarme una licencia, ordenar mis cosas familiares, contenerlos. Fueron objeto de estas infamias. Y también preparar la defensa de cómo demostrar la falsedad, para desarticular estas operaciones infames a las que pretenden someternos.

Le pedí tomar una licencia temporaria, no estoy renunciando. Agradezco al jefe de Gobierno (Horacio Rodríguez Larreta) que me ha dado todo su apoyo, que me ha entendido para tomar esta decisión. También a Elisa Carrió, que se ha expresado y me ha llamado. A todo el Gabinete y mi equipo que se va a quedar realizando el trabajo que realizan todos los días. Se van a quedar para seguir haciendo de esta Ciudad una Ciudad más segura para todos.