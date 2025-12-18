La desgarradora reacción de Wanda Nara al enterarse de que sus hijas pasarán Navidad con Mauro Icardi

"Ataque de llanto de Wanda Nara. Lloró mucho. Los que estaban ahí lo vieron. Se fue a su camarín. Está desarmada, se angustió mucho. Fue frente a todos", mencionó sobre el desconsolado estado en que la vieron a Nara.

Entonces, el periodista explicó por qué la conductora quería si o si estar con las nenas esa fecha: “Wanda había pedido pasar la Navidad con sus hijas porque se iba a Punta del Este con Martín Migueles, tenía todo armado para el 24 y 25, y ahora le cambiaron todos los planes”.

Qué dijo Wanda Nara del terrible posteo de Mauro Icardi

Luego del explosivo descargo público de Mauro Icardi en Instagram, en el que dejó fuertes acusaciones que rápidamente se viralizaron, todas las miradas se posaron sobre Wanda Nara. El delantero del Galatasaray no solo habló de supuestas maniobras en su contra, sino que también deslizó que quienes antes actuaban en conjunto ahora “compiten por ver quién se salva primero”.

En ese contexto, volvió a referirse a la lucha que sostiene desde hace más de un año para poder tener un vínculo pleno con sus hijas, fruto de su matrimonio con la mayor de las Nara, y dejó en claro su postura al asegurar que, pese a las estrategias para perjudicarlo, eligió no responder porque "el león no discute con hienas, las deja pelearse entre ellas".

El impacto de sus palabras fue inmediato y muchos dieron por hecho que la conductora respondería con la misma intensidad y por los mismos canales digitales, como ocurrió en otras oportunidades desde que ella decidió ponerle punto final a una relación de más de una década. Sin embargo, esa reacción no llegó. Al menos, no de la manera esperada.

Lejos de un descargo, una aclaración o algún mensaje indirecto, Wanda optó por el silencio. Hasta la mañana de este jueves no hubo respuestas públicas, ni textos en clave, ni posteos sugestivos. Una actitud llamativa en alguien habituada a marcar posición desde las redes.

No obstante, con el correr de las horas y ya entrada la madrugada de este jueves 18 de diciembre, la conductora reapareció en Instagram con una publicación que se corrió por completo del conflicto y se centró en lo más íntimo: su familia. Esta vez, el protagonista fue Constantino, su hijo, que cumplió 15 años. Aunque la celebración había tenido lugar el fin de semana anterior con una gran fiesta junto a amigos, la fecha exacta no pasó inadvertida para su mamá.

A través de un collage de imágenes en sus historias, Wanda le dedicó un mensaje cargado de afecto a quien en el círculo familiar llaman Coqui: "Hace 15 años nacía mi siciliano. Gracias por venir a mi vida, gracias por enseñarme y gracias por ser alguien tan especial. Te amo infinito, tu mamá".

Un gesto que no pasó desapercibido y que dejó abierta la incógnita: ¿se trata de una respuesta implícita, una manera de correrse del escándalo o el preludio de un movimiento más calculado? Por ahora, el silencio —interrumpido solo por una muestra de amor maternal— sigue siendo su elección.

IG Wanda Nara reacción al posteo de Mauro Icardi