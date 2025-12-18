Intentaron extorsionar a Homero Pettinato en nombre de Sofía Gonet y él descubrió quién estaba detrás

Sin embargo, más tarde, cambió de postura al recibir un llamado del acusado: “Lo iba a denunciar, pero al final me llamó por teléfono y es un chico súper desesperado por plata y por pasar las fiestas bien… Lo mejor es laburar”.

El conductor reflexionó sobre su dificultad para reaccionar con dureza frente a quienes lo perjudican: “Me di cuenta de algo: me cuesta tomar represalias sobre personas que hacen cosas malas contra mí. Incluso un tipo que me trata de extorsionar por teléfono. Lo escucho, todo desesperado por las fiestas… Imaginó que yo le iba a hacer una transferencia de 20 mil dólares de la nada. Y me da lástima y no puedo”.

En su relato, recordó otro episodio similar ocurrido el año pasado con un trabajador de su casa: “El año pasado había un tipo, un constructor que laburaba en mi casa, que laburaba bárbaro, tenía a un familiar con un problema de ludopatía con los celulares, con los casinos de celular”, siguió.

“Un día se llevó todo un presupuesto y nunca más apareció. Me dejó debiendo como 3 millones de pesos en materiales que no compró y la plata desapareció”, detalló.

Por último, confesó que también en esa ocasión decidió perdonar: “Cuando yo me enteré de que era un problema de ludopatía de un familiar de él, se la perdoné también… Me doy cuenta de que tengo ese problemita”.

¿Por qué Homero Pettinato lloró en vivo y qué noticia impactante anunció en pleno escándalo con Sofía Gonet?

Homero Pettinato y La Reini Sofía Gonet atraviesan un fuerte conflicto que se desató luego de que ambos compartieran conversaciones privadas en redes sociales. Los mensajes, cargados de un tono intenso y acusaciones pesadas, generaron un verdadero revuelo mediático.

En medio de esta situación, Homero decidió dar un paso al costado en el programa Sería Increíble de Olga, y lo comunicó en vivo con gran sinceridad: "Me despido de Sería increíble, no tengo nada preparado de cómo transmitir esto. Fue un trampolín enorme, la pasé realmente muy bien y en mi carrera fue un antes y un después", expresó con emoción al iniciar su anuncio.

Al mismo tiempo, dejó en claro que continuará vinculado al canal de streaming en otro proyecto distinto, desligando su salida del conflicto con La Reini. "Tengo otros proyectos dentro de Olga por suerte que no lo hacían compatibles en horarios y la cantidad de tiempo que hay que dedicdarle a todo. Dejar clarísimo que no tiene nada que ver con mi escándalo del momento de mi separación ni nada por el estilo", puntualizó para despejar dudas.

Visiblemente conmovido, sumó unas palabras más: "Los amo y espero que me estén llamando de reemplazo. Lamento mucho si decepciono a alguien, son caminos que hay que tomar en algún momento, son decisiones difíciles. Me llevo en el corazón todo el gran programa que pasamos".

En ese instante, Nati Jota tomó el micrófono y no pudo contener las lágrimas: "Amigo te quiero mucho y te voy a extrañar al aire y fuera del aire, tenés una risa espectacular y hacer lucir a los otros. Cuando empezaste hizo un clik el programa en su momento en la búsqueda de identidad y donde nos empezamos a hacer un equipo de verdad. La vas a seguir rompiendo y te mereces que te pasen lindas cosas".

Finalmente, Homero, intentando mantener la calma, soltó entre risas y lágrimas: "No quiero llorar", mientras Damián Betular lo abrazaba con fuerza para acompañarlo en ese momento tan sensible.