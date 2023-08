"En los triunfos y en las derrotas, con aciertos y errores, siempre creí que nadie hace las cosas solo. Que los resultados se logran en equipo. Escuchando, y por sobre todo, haciendo", expresó Vidal.

"Somos amigos hace 27 años, trabajamos juntos y estuvo en los momentos más lindos de mi vida y también en los más difíciles. Pero no lo voto por eso. Durante 27 años, lo vi trabajar de lunes a domingo, desde las 6 de la mañana hasta la noche tarde. No un día, no una semana, no unos años", expuso.

Con este respaldo de una figura clave dentro del PRO, Horacio Rodríguez Larreta sigue sumando apoyo en su búsqueda por ganar la interna de Juntos por el Cambio contra Patricia Bullrich.