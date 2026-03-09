Inflación: cuál es el porcentaje que espera el Gobierno y qué pasa con la revisión del FMI

Javier Milei y Caputo vaticinaron que en "agosto la inflación va a empezar con un cero". Sin embargo, ahora advierten que "si la guerra se extendiera en el tiempo", el aumento del precio del petróleo a nivel internacional podría generar un alza en la inflación de los próximos meses. De hecho, marzo ya tendría una tendencia a la suba por aumentos en tarifas de servicios públicos, transporte, colegios y otros productos y servicios en cuyos precios impacta la eventual suba de la nafta.

La inflación proyectada por el REM del Banco Central

banco central.jpeg

Según datos del REM, el 5 de marzo de 2026, contemplando a 46 participantes, entre 34 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 12 entidades financieras de Argentina, la inflación fue de 2,7% para febrero (+0,6 p.p. respecto del REM previo). Quienes mejor proyectaron esa variable en el pasado (Top 10) reportaron la misma cifra.

Respecto del IPC núcleo, el conjunto de participantes del REM ubicó sus estimaciones para febrero en 2,5% (+0,4 p.p. respecto del REM previo).

El mercado estima ahora una inflación para el 2026 de 26,1% anual, contra 22,4% del mes pasado, muy lejos del 10% que figura en el Presupuesto 2026. El grupo de los Top 10 encuestados la ubican aún más arriba: 27,8%, desde el 24,5% del informe anterior.

Se revisó también hacia arriba la inflación de coyuntura, pasando del 2,1 al 2,7% para febrero; y del 2,2% al 2,5% en marzo. Para los próximos 12 meses, la expectativa de inflación subió a 22,3% (desde 21%).

Caputo y el impacto de la guerra en el precio de la nafta

Caputo Luis

A seis días del inicio de la guerra en Medio Oriente, uno de los sectores más afectados es el del petróleo. Irán bloqueó el estrecho de Ormuz, por donde pasa más del 20% del combustible del mundo, lo que generó un aumento del crudo.

“El asunto es ver si esto es algo de corto plazo -que es lo que se dice- o si es algo de más largo plazo. Nosotros tenemos la expectativa que sea algo de corto plazo, por lo tanto, que esta corrección que estamos viendo sea pasajera”, expresó Caputo el viernes en Mendoza durante una disertación ante empresarios.

“A nuestra industria en particular, ahora que somos exportadores, no le viene mal, pero obviamente tiene su parte negativa que es el aumento del precio de la nafta. Pero por ahora esto está siendo contenido, así que por la paz en el mundo, esperemos que esto sea de corto plazo”, agregó.

¿Qué pasa con la revisión del FMI?

Caputo Georgieva FMI

El Gobierno espera para los próximos días una decisión del FMI respecto a la revisión del programa de refinanciación de deuda que llevó a cabo en enero una misión del organismo en Buenos Aires. Del mismo modo, espera destrabar un desembolso de 1000 millones de dólares para afrontar los próximos vencimientos de deuda. El Gobierno tiene por delante obligaciones cercanas a los US$9000 millones en lo que resta de 2026.

La vocera del Fondo, Julie Kozack, anticipó su apoyo la semana pasada a la marcha del plan, y en el Gobierno hay expectativas sobre una nueva negociación para cambiar la meta de acumulación de reservas y pasar a controles anuales con el objetivo de evitar incumplimientos de metas y posibles pedidos de dispensa.

El Banco Central ya suma más de 40 ruedas consecutivas con saldo positivo, por lo que ya se acerca a acumular US$3000 millones de dólares en lo que va del año.

“Nuestra política financiera va a ser seguir repagando los bonos globales y financiarnos en nuestro propio mercado de capitales, además de avanzar con financiamiento alternativo, que esperamos anunciar próximamente”, dijo Caputo.