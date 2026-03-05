Javier Milei: "No me van a llevar puesto como a Macri"

Consultado por esa situación, Milei negó que pretenda desplazarla del cargo. “Es mentira, no quiero la renuncia de Villarruel”, sostuvo, según adelantó el periodista Luis Majul.

El Presidente también lanzó críticas contra el empresario Javier Madanes Quintanilla, dueño de la fábrica de neumáticos Fate. La planta cerró a mediados de febrero y dejó a 920 de trabajadores sin empleo, en medio de las dificultades que atraviesa el sector industrial. Además, Madanes Quintanilla es el principal accionista de Aluar (Aluminio Argentino), otra compañía que enfrenta problemas vinculados a la competencia de productos importados.

En ese contexto, Milei fue particularmente duro y afirmó: “Madanes Quintanilla es un empresario prebendario y extorsionador”.

MILEI UIA.webp

Durante la entrevista también se refirió a la investigación judicial que involucra a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El mandatario apuntó directamente contra el presidente del organismo, Claudio “Chiqui” Tapia, y contra el tesorero Pablo Toviggino. “Si Tapia y Toviggino son culpables, lo tienen que pagar”, lanzó.

Tapia logró postergar su declaración indagatoria en la causa y deberá presentarse ante la Justicia el próximo 12 de marzo, mientras que Toviggino tendrá que acudir personalmente cuando sea citado por el tribunal.

Por último, el jefe de Estado habló sobre su futuro político y dejó abierta la posibilidad de buscar la reelección. Sin embargo, marcó un límite temporal a su carrera en la función pública. “Después del año 2031 no me ven más el pelo”, aseguró.