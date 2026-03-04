Tras desmentir su romance con Mauricio Macri, salió a la luz una frase de Chloé Bello que la contradice
La modelo Chloé Bello aseguró estar soltera en medio de los rumores que la vinculan con el expresidente, pero un periodista reveló una conversación privada que reavivó las sospechas sobre su relación con Mauricio Macri.
Cuando parecía que los rumores sobre un supuesto romance entre Chloé Bello y Mauricio Macri habían quedado atrás, una nueva revelación volvió a instalar la polémica. Aunque la modelo salió a desmentir las versiones y aseguró estar “soltera y feliz”, en las últimas horas se conoció un testimonio que contradice esa postura y reaviva las especulaciones.
La historia había comenzado cuando Yanina Latorre mencionó al aire un posible acercamiento entre la modelo y el expresidente. Frente a ese escenario, Bello decidió salir públicamente a bajarle el tono a las versiones. Sin embargo, un comentario que habría hecho en una conversación privada volvió a poner el tema en el centro de la escena.
La revelación surgió en Cuentas Claras, el ciclo de streaming de El Cronista conducido por Cata de Elía. Allí, el periodista Luis Corbacho contó al aire que tuvo un encuentro casual con Bello durante una cena y relató una frase que, según su versión, lo dejó sorprendido.
Según explicó, la modelo lo saludó con naturalidad y mencionó al exmandatario durante la charla. "Ay Luisito, hace mil que no te veo. Ayer estaba con Mauricio viendo tus stories y nos matamos de risa", le habría dicho Bello delante de otras personas que compartían la mesa.
Corbacho remarcó que el comentario no fue una confidencia privada ni algo que se dijera fuera de micrófono. "Fue así literal, esto no es un invento. Había gente en la mesa, no me dijo que no lo cuente", aseguró. Y agregó un dato que, según él, refuerza la veracidad de lo ocurrido: "Sabe que soy periodista y me lo dijo".
Para el comunicador, la mención no dejaba demasiado margen para interpretaciones. "No conozco a otro Mauricio, no es que tenemos un Mauricio en común", explicó al aire, descartando cualquier confusión sobre la persona a la que se refería la modelo.
Luego de ese intercambio, Corbacho decidió revisar qué se estaba diciendo públicamente sobre el tema. "Me meto en Google y veo que se estaba rumoreando esto", contó, al descubrir que ya circulaban versiones que vinculaban sentimentalmente a Bello con Macri.
Así, el testimonio del periodista volvió a encender las sospechas alrededor de la relación entre la modelo y el ex presidente. Aunque ninguno de los dos confirmó oficialmente un romance, la frase atribuida a Bello sumó un nuevo capítulo.
Quién es Chloé Bello, la modelo vinculada a Mauricio Macri
Chloé Bello es una modelo y actriz argentina con una trayectoria que empezó desde muy joven en el mundo de la moda. Criada vinculada al ambiente artístico y familiarmente ligada a ese universo, trabajó en pasarelas internacionales y campañas para grandes marcas, además de protagonizar producciones cinematográficas y televisivas, como la serie Buenos chicos.
Su nombre alcanzó notoriedad pública por su relación con el músico Gustavo Cerati, con quien estuvo vinculada en los meses previos al grave accidente cerebrovascular que sufrió el artista en 2010. Ese episodio marcó un antes y un después en su vida personal y mediática, y su historia con Cerati quedó asociada para siempre en la memoria del público argentino.
A lo largo de los últimos años, Bello también fue mencionada en intrigas del espectáculo por su supuesta cercanía con otras figuras del medio, incluidas versiones de vínculos cercanos con Marcelo Tinelli, aunque ella ha preferido mantener una postura reservada sobre su vida privada frente a las cámaras.
Esta tarde, en SQP (América TV), su nombre volvió a cobrar relevancia tras haber sido mencionada en rumores de una nueva vinculación sentimental con el expresidente argentino, Mauricio Macri, lo que reavivó la atención sobre su perfil público y los hitos personales que marcaron su camino.