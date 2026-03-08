El video del descontrolado baile de Mauricio Macri en la boda de Emily Lucius y Rodrigo Valladares

La influencer, que tiene más de 1,9 millones de seguidores en Instagram, compartió distintos momentos de la jornada en sus redes sociales. “Bendecida y completamente feliz”, escribió al describir lo que definió como un día inolvidable junto a su esposo.

Entre los invitados, según contó Teleshow (Infobae), se encontraban varias figuras conocidas como Rocío Marengo y Eduardo Fort, Mica Viciconte y Fabián Cubero, Paula “la Peque” Pareto, Federico Bal, Sofía “Jujuy” Jiménez, Candela Ruggeri con Nicolás Maccari, Oscar Ruggeri y Nancy Otero, Sofía Pachano y Santi Ramundo, Juli Puente, Nico Peralta e Imanol Rodríguez.

Al día siguiente del casamiento, Mauricio Macri también se expresó en redes sociales con un mensaje dedicado a la pareja. “Contento y emocionado de ver a mi sobrino Rodrigo casarse este fin de semana y de verlo tan enamorado”, escribió.

En el mismo posteo recordó a su hermana Sandra Macri, madre del novio, fallecida en 2014. “Estoy seguro de que la mamá de mi sobrino, mi hermana Sandra, debe haber disfrutado mucho desde el cielo verlo tan bien”, expresó.

Embed

Cómo es la historia de amor de Emily Lucius y Rodrigo Valladares

Emily Lucius y Rodrigo Valladares Macri iniciaron su romance en diciembre de 2022 durante una cena de Año Nuevo con amigos en común, donde surgió una conexión inmediata.

Tras su primera cita oficial el 5 de enero de 2023, que incluyó cena y bowling, nunca se separaron, consolidando un noviazgo estable y sincero.

En mayo de 2025, durante un viaje a Nueva York en Central Park, Rodrigo le propuso matrimonio a Emily de manera romántica, sorprendiendo a la influencer quien lo describió como un día "mágico" lleno de paz y felicidad.

"Una sorpresa absoluta. Fue tal la emoción que las lágrimas me impidieron ver por varios largos minutos. ¡Sigo soñando despierta!", reconocía la influencer en diálogo con PrimiciasYa tras la romántica propuesta de boda.

Emily, quien venía de una relación turbulenta con Martín Salwe tras un reality en 2023, encontró en Rodrigo un amor puro y honesto.

La pareja se casó por civil el 20 de febrero de 2026 en el Registro Civil de calle Uruguay, Buenos Aires, con la presencia de Mauricio Macri, tío de Rodrigo.