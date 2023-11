Mauricio Macri sobre Javier Milei: "Le he hablado mucho acerca de la intolerancia y del enojo, eso no sirve"

"(Milei es) Una persona que escucha, una persona que no miente. Él tiene las mejores intenciones, no tiene segundas intenciones. Nunca gobernó y nunca robó", describió.

Luego contó: "Yo le he hablado mucho acerca de la intolerancia y del enojo, que eso no sirve. ¿No ves cómo ha ido modificando su comportamiento, entendiendo y ampliándose?".

"Él sabe que yo le digo la verdad. Y que yo no quiero nada, yo voy a estar a tiro del celular, donde esté a la hora que sea para contestarte lo que me quieras preguntar. A la hora de armar equipos, pero yo no voy a ser parte del gobierno. No creo que sea bueno que yo vuelva a ocupar una posición".

Ante la pregunta de si Milei podría ser un títere suyo, Macri respondió: "Imposible. No creo que existan muchos títeres".