Máximo Kirchner: "Desde el peronismo bonaerense vamos a construir el triunfo de Massa y Axel"

Según un comunicado, Kirchner destacó el rol del movimiento obrero organizado y la importancia de que los trabajadores y sus representantes estén "interviniendo, opinando, participando y comprometiéndose sin temor a expresar sus ideas".

"Hay que explicar las consecuencias de la elección que viene. Pueden ser muy graves para los trabajadores que cuentan con un recibo de sueldo y para los que no lo tienen. Tenemos que estar muy atentos y comprender acerca de cómo y quiénes nos quieren enfrentar", destacó.

En ese sentido, el diputado nacional aseguró que desde los sectores opositores que representan el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, y la postulante de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, existe "un plan del poder económico que, con sus diferentes instrumentos, busca que el trabajo de los argentinos y argentinas valga cada vez menos".

Kirchner destacó las medidas de la última semana vinculadas a Ganancias y el IVA, y valoró el acompañamiento que el próximo martes harán los gremios cuando estas iniciativas se debatan en la Cámara de Diputados.

"Como militantes, como dirigentes y representantes de los trabajadores y trabajadoras debemos comprender y ayudar a que nuestra sociedad pueda generar independencia y libertad real. Y eso viene de la mano de tener trabajo. Esa es la libertad más grande, lo demás es convencer a la gente de que podés ser tu propio jefe, cuando muchas veces ni siquiera sos tu propio esclavo", remarcó.

6e761206-44f8-43d1-9ca3-e42d648ee3ec.jpg

Para Máximo Kirchner el poder económico quiere enfrentar a la sociedad

Para Máximo Kirchner, muchas veces el poder económico y sus voceros quieren "enfrentar a la sociedad y hacerle creer a la gente que quien tiene recibo de sueldo, derechos, aportes y vacaciones cuenta con privilegios que son causantes de los problemas".

"No podemos permitir que entre trabajadores con o sin recibo los dividan porque los van a devorar. Nosotros buscamos la armonía y reconstruir la comunidad organizada en nuestros barrios. Tenemos que recuperar la representación de nuestro pueblo, así fue que ganamos en el 2019", subrayó.

Más tarde, Máximo Kirchner encabezó un encuentro con la militancia en el partido bonaerense de Avellaneda, que se congregó con la consigna "Sumate a darla vuelta".

"No hay que confundir la esperanza con la fantasía. Estoy convencido de que la militancia tiene un rol fundamental, tenemos que brindarle toda la información necesaria a nuestra sociedad para que no se confunda esperanza con fantasía. Porque, finalmente, el discurso de la antipolítica no hace que se vayan los políticos sino que genera que la gente se aleje de la política", sostuvo.

El diputado nacional recalcó que los militantes de Unión por la Patria tienen "una gran responsabilidad" de cara a estas elecciones y es la de "hablar con cada argentino y cada argentina para que tenga la mayor cantidad de información" a la hora de decidir sus votos.

"El candidato es el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, y con el esfuerzo y compromiso de todos y todas vamos a ganar la provincia con Axel (Kicillof). Vamos a ganar la Argentina y vamos a ganar Avellaneda", puntualizó, en alusión al municipio donde buscará su reelección el intendente Jorge Ferraresi.