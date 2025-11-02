Javier Milei anunció que Diego Santilli será el nuevo ministro del Interior

adorni

Más cambios en el gabinete: Manuel Adorni habló de su designación

El nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que el Gobierno impulsará reformas laborales, impositivas y judiciales con diálogo federal y consenso político. Además, destacó la “etapa de cambio estructural” que se viene, reveló detalles de su designación por parte de Javier Milei y se refirió a su reemplazo de Guillermo Francos: “Había un ciclo cumplido”.

Adorni asumirá la jefatura de Gabinete y promete una gestión “federal y de consensos”, según declaró en una entrevista a radio Mitre. Además, sobre el cambio de Gabinete, analizó: “Le da el paso a que el Presidente tome las mejores decisiones con libertad absoluta”.

“El lunes será oficializada mi designación y el miércoles juraré como jefe de Gabinete”, confirmó Manuel Adorni, quien dejará su rol como vocero presidencial. En sus primeras declaraciones tras el anuncio, afirmó que “la modernización laboral es imprescindible” y anticipó una nueva etapa del Gobierno centrada en la reforma estructural del Estado.

“No va a haber nada más federal que esta etapa, donde vamos a discutir todas las leyes con las provincias y el Congreso”, sostuvo en diálogo con Radio Mitre. El funcionario subrayó que la instrucción presidencial es avanzar con las reformas “que cambien de verdad a la Argentina”, entre ellas la reforma laboral, la reforma impositiva y la modernización del Código Penal.