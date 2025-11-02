Javier Milei anunció que Diego Santilli será el nuevo ministro del Interior

Este domingo, el presidente, Javier Milei, confirmó que Diego Santilli será el nuevo ministro del Interior. “Tenemos nuevo ministro. Bienvenido Colo”, escribió el Presidente a través de X.
El diputado electo por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires reemplazará a Lisandro Catalán.
Javier Milei confirmó que Diego Santilli será el nuevo ministro del Interior
Este domingo, el presidente, Javier Milei, confirmó que Diego Santilli será el nuevo ministro del Interior. “Tenemos nuevo ministro. Bienvenido Colo”, escribió el Presidente a través de X.
El flamante diputado electo en la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza (LLA) reemplazará a Lisandro Catalán, quien presentó su renuncia días atrás.
“Bienvenido Colo Santilli. Diego será quien llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para poder articular con el Congreso de la Nación cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro”, escribió Milei en sus redes sociales.
Por su parte, el flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sostuvo: “Bienvenido Diego Santilli como nuevo Ministro del Interior de la Nación. Gran elección para esta etapa donde la prioridad es avanzar en las reformas que la Argentina necesita para seguir transitando el camino hacia la prosperidad. Mañana 9:30 horas tendremos reunión de Gabinete en Casa Rosada. Fin”.
El nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que el Gobierno impulsará reformas laborales, impositivas y judiciales con diálogo federal y consenso político. Además, destacó la “etapa de cambio estructural” que se viene, reveló detalles de su designación por parte de Javier Milei y se refirió a su reemplazo de Guillermo Francos: “Había un ciclo cumplido”.
Adorni asumirá la jefatura de Gabinete y promete una gestión “federal y de consensos”, según declaró en una entrevista a radio Mitre. Además, sobre el cambio de Gabinete, analizó: “Le da el paso a que el Presidente tome las mejores decisiones con libertad absoluta”.
“El lunes será oficializada mi designación y el miércoles juraré como jefe de Gabinete”, confirmó Manuel Adorni, quien dejará su rol como vocero presidencial. En sus primeras declaraciones tras el anuncio, afirmó que “la modernización laboral es imprescindible” y anticipó una nueva etapa del Gobierno centrada en la reforma estructural del Estado.
“No va a haber nada más federal que esta etapa, donde vamos a discutir todas las leyes con las provincias y el Congreso”, sostuvo en diálogo con Radio Mitre. El funcionario subrayó que la instrucción presidencial es avanzar con las reformas “que cambien de verdad a la Argentina”, entre ellas la reforma laboral, la reforma impositiva y la modernización del Código Penal.